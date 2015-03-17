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Estudantes protestam em audiência pública sobre Escola Viva na Assembleia

O secretário estadual de Educação, Haroldo Rocha, deu detalhes sobre o projeto no evento

Publicado em 17 de Março de 2015 às 18:30

Publicado em 

17 mar 2015 às 18:30
Um grupo de estudantes, sendo a maioria do Colégio Estadual do Espírito Santo, em Vitória, chegou a protestar na Avenida Américo Buaiz, em frente à Assembleia Legislativa, no final da manha desta terça-feira (17), por conta do projeto do governo do Estado, Escola Viva. O protesto ocorreu antes de ser iniciada a audiência pública marcada para o meio-dia no Legislativo para discutir o projeto.
O secretário estadual de Educação, Haroldo Rocha, deu detalhes sobre o projeto em sua fala inicial, que durou cerca de 30 minutos. Em alguns momentos, ele chegou a ser vaiado pelos estudantes e professores. Eles também exibiram cartazes, em que pediam, principalmente, mais diálogo com a população envolvida na mudança.
Os alunos, professores e diretores argumentam que não está claro no projeto para onde serão destinados os alunos que não poderão estudar em tempo integral, já que muitos também trabalham, como será a expansão de vagas e a preparação dos professores.  
Durante a sessão desta terça-feira (17), o projeto entrou em votação, mas a Comissão de Cidadania pediu vista. Ele volta à pauta de votação na próxima semana. 

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