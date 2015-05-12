Estudantes de uma escola estadual de Laranjeiras, na Serra, fizeram um protesto na manhã desta terça-feira (12). Eles reclamam das condições estruturais da Escola de Ensino Fundamental e Médio Aristóbulo Barbosa Leão e, principalmente, da falta de segurança na região. No entanto, o protesto, que interditou a Avenida Norte-Sul, teve que acabar cedo. Isso porque, segundo os estudantes, uma aluna do colégio foi assaltada em plena manifestação.

Your browser does not support the audio element. Estudantes protestam contra falta de segurança e aluna é assaltada

De acordo com o aluno Danniel Yuri, de 16 anos, o assalto aconteceu enquanto os alunos protestavam, o que só evidencia, segundo ele, a falta de segurança na região. “A gente estava aqui e ela foi usar o telefone. Nisso, um homem passou e levou o celular da mão dela. Os alunos mesmo correram para tentar contê-lo para levar até a polícia. Semana passada, três alunos foram assaltados com arma na cabeça no ponto de ônibus aqui atrás”, disse.

Segundo os estudantes, após terem alcançado o suspeito, o homem se desfez do celular roubado. Logo depois, a polícia deteve o assaltante. Viaturas da Polícia Militar fizeram ronda na região durante a manhã. Os alunos contaram que a menina assaltada voltou para casa com os pais e preferiu não registrar boletim de ocorrência.

Mas a falta de segurança é apenas um dos problemas da escola. “A estrutura da nossa escola está horrível. Estamos com atraso de provas porque não há papel. Não temos material de higiene na escola e a quadra está cheia de entulho”, reclamou Danniel.

Os alunos desta escola já haviam feito protestos em março contra o projeto Escola Viva, do Governo do Estado.

Sobre o problema de segurança na região, o comandante da 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, capitão Cardoso, informou que está sempre em contato com direção da escola e que mensalmente ocorrem reuniões com a Polícia Militar. Em um desses encontros ficou decidida a redefinição do policiamento em torno da instituição e cercos militares a 50 metros da escola.