Membros da ocupação na Secretaria de Estado da Educação (Sedu) tentaram fechar o acesso ao prédio da pasta na manhã desta terça-feira (22). A Polícia Militar precisou ser acionada para garantir o acesso de servidores ao prédio.

Policiais militares quebraram cadeados utilizados pelos manifestantes, o que permitiu a entrada de servidores no local. Contudo, não houve expediente ou atendimento na secretaria pela manhã.

Your browser does not support the audio element. Estudantes impedem entrada de servidores na Sedu e PM é acionada

A confusão teria começado quando os manifestantes trancaram o prédio com cadeados, impedindo que servidores do órgão entrassem. Segundo os membros do movimento, havia um acordo com a PM para que o protesto fosse realizado.

O comando da PM no local negou o acordo e os militares retiraram os cadeados colocados pelos participantes da ocupação. Apesar da presença dos militares, os manifestantes refizeram o bloqueio com amarrações e lençóis na entrada principal da Sedu e continuam com a ocupação.

O secretário Estadual de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, se limitou a dizer que continua conversando com o movimento. Os ocupantes, por sua vez, reclamam da falta de diálogo da parte do secretário de Educação, Haroldo Corrêa. Dizem ainda que são impedidos de utilizar os banheiros e beber água do prédio da Sedu, permanecendo apenas ao lado de fora.

Os participantes da ocupação, entre estudantes secundaristas, alunos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e militantes de movimentos sociais, protestam contra a PEC 241, criação de uma universidade estadual e outras pautas.