Estudantes fecham a Serafim Derenzi por segurança em saída de escola

Alunos precisam passar por pequena mata antes de chegar à Serafim Derenzi Crédito: Kaique Dias CBN Vitória

Dezenas de moradores e estudantes de uma escola municipal de Resistência, em Vitória, fecharam os dois sentidos da Rodovia Serafim Derenzi, na manhã desta quinta-feira (27) pedindo mais segurança em uma área chamada "matinha", principalmente na saída dos adolescentes para a escola. O trecho da rodovia ficou interditado em vários momentos, num intervalo de duas horas, na manhã desta quinta.

Segundo moradores e estudantes, a escola tem apenas uma entrada. Vários estudantes precisam utilizar o caminho por dentro de uma mata, para chegar à unidade de ensino. Os estudantes reivindicam pela abertura de um portão alternativo e a disposição de um porteiro nesse local.

O estudante Davi José Carlos Calazans, de 14 anos, explica que é arriscado passar pelo local. “É mais pela questão da exposição a vidros, pedras e alguns tipos de animais, como cobra e aranha, que não vemos. Sem falar que alguns ficam expostos a abuso sexual”, argumentou.

O líder comunitário do bairro, João Batista da Silva, explica que já há conversas por parte da prefeitura para a abertura de um portão, mas o local precisa de um vigilante. “Existem projetos de passar uma rua nessa ‘matinha’, mas é perigosa porque as crianças passam por aqui e teve criança que se perdeu. É necessário abrir um portão do lado de cima para os moradores de Alto Resistência e Conquista não correrem risco”, explicou.