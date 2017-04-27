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Vitória

Estudantes fecham a Serafim Derenzi por segurança em saída de escola

Segundo moradores e estudantes, a escola tem apenas uma entrada, que fica dentro do bairro, porém vários estudantes precisam dar uma volta dentro de uma mata

Publicado em 27 de Abril de 2017 às 13:55

Publicado em 

27 abr 2017 às 13:55
Alunos precisam passar por pequena mata antes de chegar à Serafim Derenzi Crédito: Kaique Dias CBN Vitória
Dezenas de moradores e estudantes de uma escola municipal de Resistência, em Vitória, fecharam os dois sentidos da Rodovia Serafim Derenzi, na manhã desta quinta-feira (27) pedindo mais segurança em uma área chamada "matinha", principalmente na saída dos adolescentes para a escola. O trecho da rodovia ficou interditado em vários momentos, num intervalo de duas horas, na manhã desta quinta.
Segundo moradores e estudantes, a escola tem apenas uma entrada. Vários estudantes precisam utilizar o caminho por dentro de uma mata, para chegar à unidade de ensino. Os estudantes reivindicam pela abertura de um portão alternativo e a disposição de um porteiro nesse local.
O estudante Davi José Carlos Calazans, de 14 anos, explica que é arriscado passar pelo local. “É mais pela questão da exposição a vidros, pedras e alguns tipos de animais, como cobra e aranha, que não vemos. Sem falar que alguns ficam expostos a abuso sexual”, argumentou.
O líder comunitário do bairro, João Batista da Silva, explica que já há conversas por parte da prefeitura para a abertura de um portão, mas o local precisa de um vigilante. “Existem projetos de passar uma rua nessa ‘matinha’, mas é perigosa porque as crianças passam por aqui e teve criança que se perdeu. É necessário abrir um portão do lado de cima para os moradores de Alto Resistência e Conquista não correrem risco”, explicou.
Em nota, a Secretaria de Educação de Vitória informou que apoia a decisão do Conselho de Escola quanto à abertura de um portão extra e alternativo dar acesso aos estudantes que chegam do lado da avenida Serafim Derenzi. A secretaria disse ainda que a segurança da escola com relação à entrada e saída dos estudantes nesse novo acesso alternativo é objeto de diálogo junto à comunidade.

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