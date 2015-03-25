Estudantes fazem reunião com secretário de Educação sobre Escola Viva

Estudantes do ensino médio da rede pública se reuniram nesta terça-feira (24) com o secretário Estadual de Educação, Haroldo Corrêa Rocha, para discutir possíveis mudanças no Projeto Escola Viva, que está em tramitação na Assembleia Legislativa. O programa vai oferecer educação em tempo integral para alunos do ensino médio, porém, alunos e professores reclamam que o projeto não foi debatido com a comunidade escolar.Oito adolescentes participaram da reunião, que durou cerca de duas horas. Dentre os pedidos feitos pelos alunos estão o aumento no intervalo para almoço, que será de uma hora e meia; a criação de grêmios estudantis; reavaliação do currículo escolas; criação de conselhos de estudantes; mudanças no regimento proposto e mais tempo para implantar o programa – o governo pretende implantar o Escola Viva em cinco escolas ainda este ano. O secretário ficou de avaliar as mudanças e uma nova reunião foi marcada para a próxima semana.

Para o representante da União dos Estudantes Secundaristas do Espírito Santo (Ueses), Luiz Felipe Costa, a implantação imediata da Escola Viva é inviável. Ele destacou que os alunos não são contra o projeto, mas contra a forma que ele foi apresentado para a sociedade. “Pedimos um tempo maior para que esse projeto seja melhor debatido, para que ele realmente atenda os anseios dos estudantes, professores e pais de alunos”, contou.O secretário de Educação disse que o modelo de educação que é oferecido pela Sedu aos alunos do ensino médio não atende a juventude, pois não foi atualizado. Ele destacou que a 'Escola Viva' vai revolucionar a educação. Para provar que o modelo pode dar certo no Estado, Haroldo Rocha convidou os alunos para visitarem os locais onde o programa já foi implantado.“Existem escolas semelhantes ao Escola Viva praticadas em Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Os estudantes foram convidados para ir até lá conhecer o funcionamento, conversar com os estudantes, com professores, para eles terem uma possibilidade melhor de avaliar a proposta”, afirmou.Audiências públicasO secretário destacou que os debates com estudantes e sociedade vão continuar e novas audiências públicas serão realizadas. “Na hora que todos entenderem o que é a Escola Viva, não tenho dúvidas que todos vão aprovar”, disse.O secretário não confirmou se o projeto será implantado ainda este ano. Os estudantes que participaram da reunião disseram que ainda não sabem se vão aceitar o convite do secretário para conhecer modelos de educação em outros estados.