Estudantes de Vitória criam novidade para coleta seletiva com sacolinhas de supermercado coloridas

Uma das grandes barreiras para popularizar a divisão correta do lixo doméstico pode ganhar uma ajuda simples e eficaz: sacolinhas de supermercado coloridas. A ideia partiu de estudantes da escola Monteiro Lobato, que desenvolveram um projeto que consiste na divisão dos materiais descartados em recipientes com sacolas de diferentes cores. A inciativa, inclusive, foi apresentada na tarde desta sexta-feira para trabalhadores da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da ilha de Vitória (Amariv).

De acordo com pesquisas feitas pelos estudantes com a população, 80% dos entrevistados descartam o lixo em embalagens desse tipo. No entanto, para que o projeto seja viável, é preciso que as redes de varejo disponibilizem as sacolas nas cores da tabela de coleta seletiva: plástico (vermelho), metal (amarelo), vidro (verde), papel (azul) e lixo úmido (marron). Segundo a escola, os representantes dos supermercados já teriam indicado que a iniciativa é viável e não geraria custos extras.

Benefício

Se for aplicado no dia a dia das pessoas, o projeto poderá trazer benefícios para o meio ambiente e facilitar o trabalho daqueles que dependem da reciclagem dos materiais descartados para viver. A catadora Aresia Barbosa, de 41 anos, que trabalha na Amariv, considera que a inovação colabora para a conscientização a respeito da responsabilidade de cada um com o lixo que produz.

“As pessoas precisam ter consciência de que esse lixo não é só meu. Então, o projeto dos meninos é muito importante porque, só de colocar o material seco e limpo numa sacola, já ajuda muito o nosso trabalho”, considerou a catadora.

Ideia

A ideia das sacolinhas é parte de um projeto para o Campeonato de Robótica da Lego e tem como tema o caminho do lixo. Entre os estudantes, que têm idades que variam de 12 a 15 anos, a inciativa foi comemorada como uma oportunidade de aprendizado sobre o tema abordado. Theo Gomes, que tem 15 anos e está no 1º ano do Ensino Médio, comemorou a oportunidade de conhecer uma outra realidade

“A gente entrou, mesmo, no tema e conseguiu entender como é a realidade. Eu acho que nosso projeto é o espelhamento de tudo o que vimos”, disse Theo à Rádio CBN Vitória.

Proposta

Na lixeira desenvolvida pelos estudantes, há seis tipos de recipientes diferentes, cada um com uma sacola de cor específica. Há ainda um reservatório para materiais como isopor, que não se enquadram nas demais categorias.