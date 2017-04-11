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Estudantes de medicina temem pelo futuro profissional, após publicação de foto polêmica

Na imagem, estudantes estão de jalecos, com as calças abaixadas até o tornozelo, simulando, com as mãos, uma genitália feminina

Publicado em 11 de Abril de 2017 às 17:39

Publicado em 

11 abr 2017 às 17:39
Foto de formatura de Medicina gera polêmica Crédito: Reprodução
Após a repercussão nacional da foto de um grupo de alunos do curso de medicina da Universidade de Vila Velha (UVV), em que os estudantes estão de jalecos, com as calças abaixadas até o tornozelo, simulando, com as mãos, uma genitália feminina, o advogado dos jovens afirmou que eles temem pelo futuro das carreiras deles e que estão muito abalados com toda a situação.
Estudantes de medicina temem pelo futuro profissional, após publicação de foto polêmica
De acordo com o advogado Felipe Munhoz, que representa os formandos, os estudantes não esperavam a repercussão da foto e alegaram que o episódio era uma brincadeira interna.
Nesta terça-feira (11), os jovens participaram de uma reunião na UVV. De acordo com informações da universidade, o encontro foi pedido pelo Conselho Regional de Medicina e teve como objetivo orientar os formandos sobre condutas inadequadas para a categoria médica.
Um processo de sindicância foi instalado dentro da universidade, na última segunda-feira (10), para apurar o fato. Segundo a UVV, esse processo pode levar até 30 dias e os alunos podem sofrer três tipos de punição: uma advertência verbal e escrita; suspensão de três a cinco dias úteis; e desligamento da instituição de ensino.

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