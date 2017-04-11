Foto de formatura de Medicina gera polêmica Crédito: Reprodução

Após a repercussão nacional da foto de um grupo de alunos do curso de medicina da Universidade de Vila Velha (UVV), em que os estudantes estão de jalecos, com as calças abaixadas até o tornozelo, simulando, com as mãos, uma genitália feminina, o advogado dos jovens afirmou que eles temem pelo futuro das carreiras deles e que estão muito abalados com toda a situação.

Your browser does not support the audio element. Estudantes de medicina temem pelo futuro profissional, após publicação de foto polêmica

De acordo com o advogado Felipe Munhoz, que representa os formandos, os estudantes não esperavam a repercussão da foto e alegaram que o episódio era uma brincadeira interna.

Nesta terça-feira (11), os jovens participaram de uma reunião na UVV. De acordo com informações da universidade, o encontro foi pedido pelo Conselho Regional de Medicina e teve como objetivo orientar os formandos sobre condutas inadequadas para a categoria médica.