Estudantes capixabas ganham medalha de ouro na Olimpíada de Língua Portuguesa

Duas estudantes capixabas ganharam medalha de ouro na 5ª Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. No total, 152 estudantes foram finalistas da competição, mas apenas 20 levaram o ouro, sendo cinco por categoria. Foram mais de 50 mil textos de alunos das escolas públicas de todo país.

A aluna Laysa Gilles Guidi, 13 anos, da escola Victório Bravim, em Marechal Floriano, Região Serrana, ganhou medalha de ouro na categoria Memórias Literárias, com o texto “O peso do ferro”. Laysa foi orientada pela professora de Língua Portuguesa Ana Paula Breda.

Your browser does not support the audio element. Estudantes capixabas ganham medalha de ouro na Olimpíada Portuguesa

A professora conta que a dedicação de Laysa e o trabalho em equipe dos professores contribuíram para que o texto da estudante ficasse entre os cinco melhores do país. “Todo mundo trabalha em conjunto, seja História, Geografia, Matemática e nós falamos a mesma linguagem. Nosso foco é o aprendizado do aluno. Não pensamos só em Olimpíadas, queremos que o aluno aprenda”, disse.

Laysa também atribui o trabalho integrado dos professores para seu ótimo desempenho em sala de aula. Além da medalha de ouro na Olimpíada de Português, ela também foi ouro na Olimpíada de Matemática e recebeu premiação na Olimpíada de Astronomia.

Entretanto, ela diz que só consegue vencer quem se dedica aos estudos. Nas horas vagas, ela aproveita para estudar em casa. “Acho que a escola ajuda bastante, os professores incentivam, mas o aluno também precisa estudar muito. Tem que se dedicar”, afirmou.

A outra vencedora capixaba foi a aluna Maria Gottardo Morello, da escola Irineu Morello, da cidade de Governador Lindenberg. Ela venceu na categoria crônica, com o texto “Amanhã eu vou!?”, orientada pelo professor Edson Romanha.