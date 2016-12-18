Estudantes capixabas ganham medalha de ouro na Olimpíada de Língua Portuguesa

Duas estudantes capixabas ganharam medalha de ouro na 5ª Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. No total, 152 estudantes foram finalistas da competição, mas apenas 20 levaram o ouro, sendo cinco por categoria. Foram mais de 50 mil textos de alunos das escolas públicas de todo país.
A aluna Laysa Gilles Guidi, 13 anos, da escola Victório Bravim, em Marechal Floriano, Região Serrana, ganhou medalha de ouro na categoria Memórias Literárias, com o texto “O peso do ferro”. Laysa foi orientada pela professora de Língua Portuguesa Ana Paula Breda.
Estudantes capixabas ganham medalha de ouro na Olimpíada Portuguesa
A professora conta que a dedicação de Laysa e o trabalho em equipe dos professores contribuíram para que o texto da estudante ficasse entre os cinco melhores do país. “Todo mundo trabalha em conjunto, seja História, Geografia, Matemática e nós falamos a mesma linguagem. Nosso foco é o aprendizado do aluno. Não pensamos só em Olimpíadas, queremos que o aluno aprenda”, disse.
Laysa também atribui o trabalho integrado dos professores para seu ótimo desempenho em sala de aula. Além da medalha de ouro na Olimpíada de Português, ela também foi ouro na Olimpíada de Matemática e recebeu premiação na Olimpíada de Astronomia.
Entretanto, ela diz que só consegue vencer quem se dedica aos estudos. Nas horas vagas, ela aproveita para estudar em casa. “Acho que a escola ajuda bastante, os professores incentivam, mas o aluno também precisa estudar muito. Tem que se dedicar”, afirmou.
A outra vencedora capixaba foi a aluna Maria Gottardo Morello, da escola Irineu Morello, da cidade de Governador Lindenberg. Ela venceu na categoria crônica, com o texto “Amanhã eu vou!?”, orientada pelo professor Edson Romanha.
O evento é realizado pela Fundação Itaú Social em parceria com o Ministério da Educação (MEC). Os alunos vencedores e os professores ganharam medalha, notebook e uma impressora. As escolas com alunos premiados vão receber 10 microcomputadores, impressora, projetor multimídia, um telão para projeção e livros.