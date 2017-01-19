Estudante de zona rural supera obstáculos e alcança 1° lugar em dois vestibulares

Morando na zona rural, a sete quilômetro de distância de Araguaia, distrito de Marechal Floriano, a 50 km de Vitória, a estudante Érica Bravin, de 17 anos, teve de superar obstáculos para conseguir se preparar para o Enem e para os vestibulares. No lugar onde a jovem mora, não há sinal de celular, acesso a internet e escola. Mesmo assim, ela alcançou o primeiro lugar em dois vestibulares.

Your browser does not support the audio element. Estudante de zona rural supera obstáculos e alcança primeiro lugar em dois vestibulares

Érica concluiu o Ensino Médio em 2016 na Escola Estadual Victorio Bravim, em Marechal Floriano. Aos fins de semana, ela frequentava aulões preparatórios para o Enem em Domingos Martins – cidade vizinha a Marechal. Os resultados de tanto esforço foram expressivos: o primeiro lugar no curso de Enfermagem em uma faculdade de Vitória e também o primeiro lugar no curso técnico de Edificações no Ifes da Capital.

A jovem, no entanto, quer mais. Os cursos de Direito ou de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo são os objetivos da jovem, que ainda não definiu qual dos dois será a prioridade. “Eu espero passar na Ufes e continuar estudando”, disse. Além de frequentar a escola em Marechal Floriano, Érica também participava de aulões preparatórios para o Enem. Com isso, ela marcou 920 pontos na redação do exame.

Exemplo bonito

O professor Bruno Brandão, criador dos aulões oferecidos em Domingos Martins, elogia a determinação da menina, que obteve resultados muito bons. “Esse é um exemplo bonito de dedicação, conquista e vitória. Ela demonstrava que se dedicava muito, sempre atenta, sempre cumprindo os exercícios”, contou.