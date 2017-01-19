Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Superação

Estudante de zona rural supera obstáculos e alcança 1° lugar em dois vestibulares

Professor de Érica Bravin, de 17 anos, de Marechal Floriano, define saga de aluna como exemplo bonito de dedicação, conquista e vitória

Publicado em 19 de Janeiro de 2017 às 18:50

Publicado em 

19 jan 2017 às 18:50
Morando na zona rural, a sete quilômetro de distância de Araguaia, distrito de Marechal Floriano, a 50 km de Vitória, a estudante Érica Bravin, de 17 anos, teve de superar obstáculos para conseguir se preparar para o Enem e para os vestibulares. No lugar onde a jovem mora, não há sinal de celular, acesso a internet e escola. Mesmo assim, ela alcançou o primeiro lugar em dois vestibulares.
Estudante de zona rural supera obstáculos e alcança primeiro lugar em dois vestibulares
Érica concluiu o Ensino Médio em 2016 na Escola Estadual Victorio Bravim, em Marechal Floriano. Aos fins de semana, ela frequentava aulões preparatórios para o Enem em Domingos Martins – cidade vizinha a Marechal. Os resultados de tanto esforço foram expressivos: o primeiro lugar no curso de Enfermagem em uma faculdade de Vitória e também o primeiro lugar no curso técnico de Edificações no Ifes da Capital.
A jovem, no entanto, quer mais. Os cursos de Direito ou de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo são os objetivos da jovem, que ainda não definiu qual dos dois será a prioridade. “Eu espero passar na Ufes e continuar estudando”, disse. Além de frequentar a escola em Marechal Floriano, Érica também participava de aulões preparatórios para o Enem. Com isso, ela marcou 920 pontos na redação do exame.
Exemplo bonito
O professor Bruno Brandão, criador dos aulões oferecidos em Domingos Martins, elogia a determinação da menina, que obteve resultados muito bons. “Esse é um exemplo bonito de dedicação, conquista e vitória. Ela demonstrava que se dedicava muito, sempre atenta, sempre cumprindo os exercícios”, contou.
Para frequentar o curso oferecido pelo professor Bruno Brandão aos sábados, os estudantes pagavam R$ 15,00 por aulão. No entanto, o professor conta que alunos que não tinham condições de fazer pagamento também recebiam permissão para frequentar as aulas. Em 2017, o professor já planeja oferecer o curso em outras cidades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 02/06/2026
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: BR-101: terceiras faixas no Norte do ES até 2027
Pacotes de droga estavam em meio a carga de carreta
PRF apreende meia tonelada de maconha em carreta que iria de MG para Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados