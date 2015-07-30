Estudante de Medicina foge de blitz, bate em carros e é detido na Praia do Canto

Um estudante de Medicina foi detido pela Polícia Militar após uma perseguição pelas ruas da Praia do Canto, em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (30). Vitor Batitucci, 24 anos, fugiu de uma abordagem da Polícia Militar que acontecia na Praia do Canto, por volta das 4h. Na fuga, ele entrou na Rua Constante Sodré e bateu em dois carros. O capitão Isac Rubim, do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito, contou como foi a abordagem.

"Estávamos fazendo a fiscalização com foco em embriaguez, com o apoio da Polícia Civil, da Delegacia de Delitos de Trânsito. Por volta de 4h, avistamos um condutor entrando em um veículo e saindo com ele. Já dirigindo o veículo, nós mandamos ele parar. E parou o veículo de forma muito repentina. Ele colidiu com um veículo na guia da calçada e estourou o pneu dianteiro direito. Na hora que saímos da viatura ele acelerou e saiu em fuga", disse Rubim.

Segundo a polícia, o estudante continuou fugindo e invadiu uma feira livre que estava sendo montada na rua.

Susto na rua

O feirante José Maria, que estava montando sua barraca, afirmou que ficou com medo quando viu o carro vindo em sua direção. "Foi um susto danado, a gente fica com medo, né. Ver o carro vindo de qualquer jeito, entrando no meio de todo mundo, batendo em tudo quanto é carro. A gente fica assutado", disse.

Já o feirante Cláudio Rangel passou por um susto maior ainda. Segundo ele, quase foi atropelado pelo rapaz. "A minha esposa gritou comigo, 'corre que é perseguição', e quando eu olhei vi um carro de polícia perseguindo um veículo. Aí só deu tempo de a gente correr para trás da Kombi. O carro passou e bateu na minha Kombi e jogou minha barraca distante. Se não tivesse saído da frente imediatamente poderíamos realmente ser atropelados", desabafou.

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