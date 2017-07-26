Um estudante de Educação Física, a mãe dele e uma funcionária dos Correios foram presos, nesta quarta-feira (26), por tráfico de drogas. Na casa de Ronie Cleiton da Silva Laurindo, de 26 anos, foram apreendidos 175 pontos de LSD avaliados em aproximadamente R$ 10 mil. A Polícia Civil também encontrou anabolizantes, um frasco vazio de lança perfume, materiais para fabricar lança perfume e uma balança de precisão.

Your browser does not support the audio element. Estudante de educação física traficava LSD pelos Correios

Segundo o delegado João Paulo Pinto, titular da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (Deten), a mãe de Ronie, Andreia Nascimento da Silva, de 46 anos, abriu uma caixa postal em uma agência dos correios em Goiabeiras. No local, trabalhava uma amiga de infância de Ronie, Myrlene Viana Moreira, de 27 anos. As duas foram presas. Isso porque a droga apreendida chegou pela caixa postal de Andreia, enquanto Myrlene ficou encarregada de abrir a correspondência, trocar a droga por um remédio e depois disso levar o LSD até a casa de Ronie.

O delegado João Paulo Pinto explicou como foi feita a prisão de Myrlene. “Ele confessou que tinha uma amiga que era funcionária da agência dos Correios e que ela violou a correspondência, retirou a droga e colocou no local duas cartelas de um medicamento paraguaio. Aí, a gente diligenciou até a agência e deu voz de prisão a ela também”, explicou.

A droga foi entregue à Ronie nesta quarta-feira. As cartelas de LSD estavam envolvidas em papel carbono e coladas embaixo de um ventilador. Na noite anterior às prisões, Myrlene foi até a casa do estudante de Educação Física para pegar os medicamentos que colocou no lugar das drogas no envelope enviado para a caixa postal da mãe do jovem.

Segundo o delegado, a suspeita é de que Ronie traficava LSD, anabolizantes e outras drogas em academias, festas, na faculdade em que estudava e também vendia a clientes que chegavam até ele por meio de redes sociais.

As drogas foram enviadas de Rio das Ostras, no Estado do Rio de Janeiro. A Polícia Civil também já sabe que outras duas correspondências foram enviadas para a caixa posta de Andreia, mãe de Ronie. Uma do Rio Grande do Sul e outra também de Rio das Ostras.