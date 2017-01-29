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Estudante de 10 anos consegue 800 cadernos para doar a crianças carentes

Uma faculdade doou mais de 500 cadernos novos para a campanha. Mochilas, lápis, canetas e outros itens também foram doados e devem compor kits

Publicado em 29 de Janeiro de 2017 às 12:12

Publicado em 

29 jan 2017 às 12:12
Com aproximadamente uma semana de campanha, a estudante Marina Cunico, de 10 anos, conseguiu aproximadamente 800 cadernos, e vários outros itens, para doação a crianças carentes no início das aulas. Juntamente com a mãe, ela faz ações em projetos sociais e desta vez o foco foi ajudar quem não tem condição de comprar material escolar.
Parte dos cadernos é usada e será reciclada, mas mais de 500 cadernos novos foram doados por uma faculdade de medicina. Mochilas, lápis, canetas e outros itens também foram doados e devem compor kits.
Estudante de 10 anos consegue 800 cadernos para doar a crianças carentes
Marina afirma que ficou feliz com a campanha, já que de início a ideia era doar mochilas, mas a arrecadação das bolsas acabou não sendo satisfatória. “Nós vamos ajudar mais crianças cada vez mais. A gente estava esperando menos de 100 crianças. É uma coisa importante porque as crianças têm que ser educadas”, disse.
O estudante do 1º ano do Ensino Médio, Gustavo Machado, relata que já foi muito ajudado por projetos como o de Marina e acrescenta que é um incentivo para as crianças estudarem, quando não tem condições de comprar o material escolar básico.
“Os projetos me ajudaram no momento mais difícil, quando minha mãe não tinha condições de comprar material escolar e roupas. Eles dão a oportunidade de crianças não desistirem dos sonhos”, acredita.
Direito básico
A mãe de Marina, a jornalista Fabiana Franco, de 41 anos, que sempre auxilia nos projetos da família, analisa que a ajuda é importante, principalmente quando muitas das crianças não recebem o auxílio necessário do poder público.
“A gente não devia estar fazendo nada disso. As crianças deveriam ter direito a isso. O que a gente queria é que elas tivessem igualdade das crianças que têm condição. Mas como não tem, a gente faz do jeito que dá para ajudar”, acrescentou.
Neste domingo (30), Marina e a mãe organizaram um piquenique para crianças carentes do Bairro 23 de Maio, em Vila Velha, em parceria com o Parque Botânico da Vale. As crianças brincaram e ajudaram a reciclar cadernos que elas mesmas usarão no ano letivo de 2017.

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