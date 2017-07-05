A história do estudante Rodolfo Pinheiro Beraldi, de 24 anos, é mais uma entre as de jovens que foram aprovados no vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). No entanto, o agora calouro do curso de Gemologia alcançou um feito inédito: Rodolfo será o primeiro aluno com Síndrome de Down da história da Ufes.

Your browser does not support the audio element. Estudante com Síndrome de Down é aprovado no vestibular da Ufes

A família do estudante é só orgulho e o jovem também comemora com felicidade a aprovação no vestibular. Para alcançar o resultado, Rodolfo estudava cerca de três horas por dia assistindo aulas pela internet. E motivação para ser aprovado não faltou, como revela o próprio aluno. “Era um sonho meu mesmo”, disse.

O jovem faz parte de um grupo muito restrito de estudantes que conseguem realizar esse sonho de serem aprovados no curso que escolheram em uma universidade federal. Agora, Rodolfo diz que a expectativa dele é a mesma que a de muitos outros colegas que também vão ingressar na Ufes. “Fazer novos amigos”, revelou.

A irmã do estudante, Paola Pinheiro Beraldi, diz que a família recebeu a notícia com um misto de surpresa e alegria. Ela espera que o feito do irmão possa inspirar outras pessoas. “É muito bom ver que os sonhos de pessoas com deficiência possam ser realizados. Que essa história seja inspiradora para muitas famílias e de muitas pessoas com deficiência que acham que não podem chegar a realizar seus sonhos”, afirmou.

De acordo com a pró-reitora de Graduação da Ufes, a professora Zenólia Figueiredo, a universidade já está se preparando para receber Rodolfo. O jovem será acompanhado por um bolsista que vai auxiliá-lo para garantir que o estudante tenha boas condições de aprendizado.