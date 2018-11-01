Estudante capixaba quer entrar na Justiça para conseguir fazer o Enem

Estudante Rodolfo Nague de Sousa teme não conseguir fazer a prova do Enem 2018 Crédito: Eduardo Dias

O estudante capixaba Rodolfo Nague de Sousa, de 17 anos, planeja entrar na Justiça contra o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As avaliações acontecem neste domingo (4) e também no dia 11 de novembro, mas Rodolfo ainda não sabe se conseguirá fazer as provas.

O impasse acontece porque o local selecionado para que ele fizesse a prova fica na cidade de Brasília, no Distrito Federal. A distância é superior a 1.200 quilômetros de onde o estudante mora, no bairro Itapoã, em Vila Velha. Rodolfo pretende entrar com na Justiça contra o Inep, porque alega que não cometeu nenhum erro no momento de preencher os dados da inscrição.

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"Tem muito tempo que eu estou ligando para eles [Inep], para poderem resolver o meu problema. Infelizmente, se eles não resolverem, vou ter que agir de outra maneira. No caso, seria buscar os meus direitos", disse o estudante se referindo a buscar a Justiça.

Rodolfo afirma que desde o último dia 22 de outubro fez dezenas de ligações e mandou e-mails para o Inep solicitando que o seu local para a realização da prova fosse alterado. No entanto, o capixaba afirma que nenhum dos pedidos foi atendido.

A intenção de Rodolfo ao fazer a prova é conseguir uma boa nota para ser aprovado no vestibular do curso de Educação Física, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Procurado pela reportagem da CBN Vitória, o Inep afirmou que Rodolfo solicitou a opção de realizar a prova em Brasília. O instituto também afirmou que todos os acessos realizados pelos participantes ao sistema ficam registrados na base de dados.

INEP RESPONDE

O Inep divulga ficha de cadastro preenchida pelo estudante Rodolfo Nague de Sousa Crédito: Reproducação

O Inep também afirmou que a mãe de Rodolfo entrou em contato com a Central de Atendimento no dia 23 de outubro. O instituto também afirma que ela foi informada da impossibilidade de alteração do local de provas, pois o prazo para solicitar alteração foi encerrado em 18 de maio, conforme disposto no Edital que regula o Enem.