Marcela Cavalieri, 19 anos, deseja que mais pessoas sejam ajudadas por meio do site Crédito: Patrícia Scalzer

Uma estudante capixaba do curso de Engenharia da Computação criou um site que reúne, em um única plataforma, pessoas que têm algo a doar e que precisam de doação. O

existe há um ano e, nesse período, já foram doados alimentos, cadeiras de rodas, medicamentos, próteses ortopédicas e materiais escolares.

A criadora do site, Marcela Cavalieri, tem 19 anos e conta que a ideia surgiu há dois anos quando foi feita uma reforma na casa dela e sobraram várias telhas em bom estado. A jovem só conseguiu fazer a doação do material depois que pagou por um anúncio em uma rádio comunitária.

Your browser does not support the audio element. Estudante capixaba cria site para facilitar doações entre pessoas

Marcela explica que não só pessoas do Espírito Santo mas de todo país podem fazer ou receber doações. “Ele é subdividido pelos Estados de forma a aproximar as pessoas que moram perto para facilitar o frete e a forma de entrega da doação”, disse.

Um catador de materiais recicláveis foi um dos primeiros beneficiados com a proposta. Sem uma das pernas, ele tinha muita dificuldade para carregar o carrinho de papelão. Com a doação, o catador não precisa mais de andar de muletas e agora tem um novo trabalho: pipoqueiro. “Conseguimos uma pessoa que queria ajudar e por meio dela conseguimos uma prótese. Ele é diabético, então teria que ser uma prótese específica. Quando ele conseguiu a prótese pensamos que ele deveria ter uma condição de vida mais bacana. Então, conseguimos uma outra pessoa que doou um carrinho de pipoca”, contou.

Gratuidade