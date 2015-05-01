Estruturas precárias oferecem risco dentro de delegacias capixabas

Conviver diariamente com cheiro de mofo, paredes com rachaduras profundas e salas sem qualquer ventilação. Essa é a rotina de quem trabalha em um prédio da Polícia Civil em Vitória. Infiltrações denunciam os problemas na encanação. Já os fios de energia desencapados colocam esses locais em risco iminente de curtos-circuitos que podem resultar em incêndio.O perigo está por toda a parte do térreo do Edifício Valia, localizado na Escadaria Maria Ortiz, no Centro da Capital.

Este endereço serve de sede para quatro delegacias. As deficiências estruturais ficam evidentes a cada degrau que leva ao restante do prédio. Problemas que se repetem em boa parte das 320 delegacias existentes no Espírito Santo, de acordo com próprios policiais.

O edifício localizado em Vitória foi cedido pela Vale ao Governo do Estado. Naquele local estão situadas a 1ª Distrital da Capital, a Delegacia de Crimes Fazendários, a Delegacia de Crimes Contra a Administração Pública (Decape) e Delegacia de Turismo (Deptur). As condições das instalações são lastimáveis.

Um dos elevadores está quebrado desde 2008. O outro "funciona quando quer", dizem os zeladores. Casos de funcionários presos dentro do equipamento são quase uma rotina. Para acessar um dos sete andares restam apenas as escadas. O imóvel não conta com rampas e nenhum outro tipo de acessibilidade. Os policiais são enfáticos: em caso de incêndio o único solução é correr e contar com a sorte. Parece impensável, mas a avaliação de quem trabalha no local é que a situação pode ficar pior.

Pombos, ratos e gambiarras

A água do prédio não é indicada para consumo. Próximo à caixa d'água é fácil perceber muitas fezes de pombos. Inclusive, um pombo morto foi encontrado dentro da cisterna do prédio, durante uma limpeza recente. Outra situação surreal é a presença de ratos dentro da edificação. É difícil de acreditar, mas os roedores dividem espaço com os inquéritos, de acordo com os policiais.

Outro problema é que em diferentes salas os pisos estão soltos. Outra constatação feita pela reportagem da Rádio CBN Vitória diz respeito aos aparelhos de ar-condicionado. Todo tipo de gambiarra foi feita para instalar esses aparelhos no prédio.

O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil (Sindepes), Rodolfo Laterza, revela que o Edifício Valia está condenado e já foi interditado.

"É uma temeridade. Esse prédio está interditado. Ele é absolutamente incompatível com um atendimento com um mínimo de dignidade a população. Funciona ali delegacias estratégicas. Nós temos uma visão muito crítica. As delegacias distritais, por exemplo, estão em uma situação vexatória", afirmou à Rádio CBN Vitória.

É o caso da Delegacia de São Pedro, em Vitória, que funciona em um espaço de 40 metros quadrados. Em seu gabinete, o delegado divide espaço com armas, drogas e outros tipos de materiais apreendidos. Corredores estreitos caracterizam o local e são, em quase toda sua totalidade, ocupados por armários e pilhas desorganizadas de inquéritos.

Criminosos e vítimas no mesmo espaço

Outro caso emblemático tem relação com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A recepção fica em uma sala pequena, que sempre está lotada. As vítimas e os parentes delas dividem o espaço com os próprios agressores. Sem janelas, o calor é combatido com ar-condicionado instalado em condições precárias e dois ventiladores de teto. Um único banheiro serve de uso para homens, mulheres e crianças. E apesar da unidade atender crianças e adolescentes, vítimas de agressões, abusos sexuais e outros crimes, a sala de atendimento psicossocial está ocupado por entulhos.

Jorge Emília Silva, presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sindipol), explica que o Ministério Público (MP) pediu uma intervenção da unidade há dois anos e elaborou um documento que pede a criação de uma DPCA em cada município da Grande Vitória.

"E a polícia não cumpre porque não tem condições, não tem efetivo, não tem estrutura nenhuma para criar uma em cada município. Aí, centraliza todas em uma só, em Jucutuquara. E não dá conta da demanda gerada na Grande Vitória", informou. O processo chegou ao Tribunal de Justiça (TJ) em dezembro do ano passado. Desde janeiro deste ano o pedido está com o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior para avaliação.

Respostas

A atual administração do Executivo Estadual afirma que o cenário é uma herança deixada pelo governo anterior. Nos planos há 50 projetos para reformas. A realocação das delegacias que se encontram hoje no Edifício Valia é uma medida pensada. A Delegacia de Turismo será deslocada para as dependências do Aeroporto de Vitória. A de Crimes Fazendários e Crimes Contra a Administração Pública ainda não tem novo endereço definido, conforme esclarece a Chefe da Polícia Civil, delegada Gracimere Gaviorno.

"É fato que esse prédio há muito tempo precisa de manutenção corretiva. Quanto ao elevador estragado, nós temos contrato de manutenção. Então, não se justifica o elevador estar com problemas, quando a Polícia Civil paga por essa manutenção. Os policiais deveria ter acionado o serviço. Nós temos 50 projetos em andamento para reforma de delegacia. Eles vão ser organizados e executados de acordo com a nossa disponibilidade orçamentária, e de acordo com a necessidade e urgência", afirmou.

Dentre as 320 delegacias no Estado, 18 são alugadas em parceria com prefeituras municipais e oito tem aluguéis pagos com recursos da Polícia Civil, segundo Gaviorno.

"O que verificamos quando assumimos é que muitas delegacias, especialmente do interior, foram derrubadas e passaram para aluguéis. Claramente, aluguel não é uma situação que nos deixa confortável. Consome nosso custeio e diminui nossa capacidade de investimento. Melhor seria que tivessem sido feitas reformas, para que essas delegacias pudessem funcionar. Tem delegacia que passou para aluguel, no ano passado, cujo valor em três anos construiríamos uma unidade. Infelizmente herdamos isso e agora temos que nos adequar e sanar essa situação que nos foi deixada", disse.

As delegacias que são alugadas em parceria com as prefeituras, o custeio é do executivo municipal. Existem unidades mais caras, outras mais baratas, conforme a localização, de acordo com Gracimere Gaviorno. No orçamento da Polícia Civil há uma reserva de R$ 1 milhão anuais para aluguéis. A Chefe da instituição informou que contratos estão sendo revistos e novas parcerias fechadas para diminuir os custeios com aluguéis e reverter a quantia em investimentos para novas unidades.