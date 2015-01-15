Os trabalhos de montagem da estrutura metálica do Sambão do Povo, em Vitória, estão bem adiantados para o Carnaval de 2015. A expectativa dos funcionários que executam os serviços no local é de que toda a parte estrutural fique pronta ainda neste final de semana. Na manhã desta quinta-feira (15), os profissionais realizavam os retoques da arquibancada e dos três camarotes. Nesta sexta-feira (16), o Corpo de Bombeiros fará a primeira das quatro vistorias que o Sambão do Povo receberá.

Your browser does not support the audio element. Estrutura metálica do Sambão do Povo estará pronta para os ensaios técnicos das escolas de samba

Esse primeiro momento servirá para que os Bombeiros indiquem mudanças que podem ser feitas até o início do evento e também avaliem o local, que a partir de segunda-feira (19) começa a receber os ensaios técnicos das escolas de samba, segundo o secretário de Turismo de Vitória, Leonardo Khroling.

"A montagem da estrutura móvel do Sambão do Povo, da estrutura metálica, nunca esteve tão adiantada como está neste ano em relação a outros carnavais. Para os ensaios técnicos, o que é necessário, que é a pista liberada e os guarda-corpos para as pessoas ficarem nas calçadas, já está pronto há muito tempo. Para os ensaios técnicos, a estrutura está pronta há vários dias", garantiu o secretário.

O presidente da Liga Espirito-Santense das Escolas de Samba (Lieses), Rogério Sarmento, também elogiou a rapidez com que a estrutura está sendo montada. "Com certeza, para os ensaios técnicos que começam na segunda-feira, no que tange à pista, não haverá nenhum problema. As escolas vão realizar seus ensaios com normalidade e tranquilidade. Em relação aos anos anteriores, a prefeitura antecipou a montagem da estrutura metálica", apontou.

Os ensaios técnicos das escolas de samba que compõem os Grupos A e B do Carnaval de Vitória acontecem entre os dias 19 e 31 de janeiro, sempre das 20 às 23 horas, no Sambão do Povo. A entrada é franca e a população pode participar.