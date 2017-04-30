Alimentação, tabagismo e, agora, o estresse do cotidiano. Esses são os principais fatores apontados pelo Ministério da Saúde, por meio da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2016), para o cenário de sobrepeso e obesidade da população brasileira. No último ano, 18,9% da população brasileira encontrava-se obesa, enquanto em Vitória, na capital do Espírito Santo, essa taxa esteve abaixo da média nacional: em 15,2%.

Your browser does not support the audio element. Estresse é o novo vilão da obesidade

De acordo com a médica da Secretaria de Saúde de Vitória, Henriqueta do Sacramento, o índice da capital não é considerado tão alto - na pesquisa, Vitória é a sexta capital com menos obesos no país -, entretanto os números continuam a expressar a preocupação em torno do aparecimento de outras doenças desencadeadas com a obesidade.

Segundo a especialista, tais fatores vêm interferindo no aparecimento de outras doenças crônicas, como o diabetes e a hipertensão arterial. "O estresse também vem provocando doenças crônicas e a baixa imunidade. As pessoas estão muito estressadas: é a insegurança, trânsito, trabalho excessivo e muita preocupação", alerta.

A médica também salienta que essa rotina de vida influencia diretamente no consumo de produtos industrializados e processados, o que acaba sendo associado aos casos de obesidade. Segundo ela, é fundamental, por exemplo, o investimento em políticas públicas de incentivo à prática de atividade física para que esses casos possam ser combatidos.