As rodovias estaduais no Espírito Santo ganham novos radares até o fim de janeiro de 2017. A medida faz parte da Operação Verão, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES). Os novos equipamentos serão instalados nos municípios de Anchieta, Colatina, São Mateus, São Gabriel da Palha e Nova Venécia.

Até o fim de 2016, três pontos das rodovias ES - 060, em Anchieta, e ES-080, em Colatina vão receber radares. Já as rodovias ES-137, em São Gabriel da Palha e em Nova Venécia, e ES-315, em São Mateus, terão redutores eletrônicos de velocidade instalados até o fim de janeiro de 2017.

Your browser does not support the audio element. Estradas no litoral terão novos radares no Verão Capixaba

Outros seis pontos de estradas administradas pelo DER-ES já receberam radares, que ainda não estão funcionando. Somados todos esses equipamentos, o Estado terá 12 novos radares até o fim de janeiro de 2017 por conta da Operação Verão, que será mais voltada para os municípios litorâneos, segundo o diretor-geral do DER-ES Enio Bergoli.

As razões para uma maior atenção a determinados locais foram explicadas por Bergoli. “Nós selecionamos essas áreas a partir de indícios fortes e claros de acidentes e de falta de respeito dos condutores nessas regiões mais críticas”, frisou.

O DER-ES também já iniciou a instalação de mais de 1,2 mil placas ao longo das rodovias estaduais. Além disso, a sinalização horizontal das pistas será reforçada em 1.400 km de estradas.

Um outro aspecto da Operação Verão é a manutenção e recuperação das vias. Nove empresas contratadas pelo Estado, que já estão trabalhando desde outubro na melhoria das rodovias, vão ficar de plantão até o fim do verão para atender a qualquer eventualidade que danifique as estradas administradas pelo Estado.

Acidentes

De acordo com o Anuário Estatístico do Detran, no ano de 2015, o Espírito Santo registrou 16.715 acidentes com vítimas. Na média, entre mortos e feridos, houve 60 vítimas por dia nas estradas capixabas no ano passado.

Novos radares

Até o fim de 2016

Em três pontos: as rodovias ES 060, em Anchieta, e ES 080, em Colatina vão receber radares.

Até o final de janeiro de 2017

As rodovias ES 137, em São Gabriel da Palha e em Nova Venécia, e ES 315, em São Mateus, terão redutores eletrônicos de velocidade instalados.

Placas

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