Estiagem faz conta de energia ficar ainda mais cara no Espírito Santo

O capixaba deve preparar o bolso, pois a conta de energia elétrica vai ficar ainda mais cara. O Governo Federal enviou à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) o pedido de reajuste de 19,97% no valor da energia na Região Sudeste, para cobrir os gastos de produção. Além disso, o valor da bandeira tarifária será reajustado, por causa da crise hídrica. Não há previsão de quando começa a vigorar o novo valor da energia elétrica.As informações foram repassadas pelo ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, que visitou o Espírito Santo nesta terça-feira (03). Segundo o Ministro, além da matriz energética, a questão hídrica será levada em consideração na hora de operar na bandeira vermelha, onde a energia fica mais cara para o consumidor.
Estiagem faz conta de energia ficar ainda mais cara no ES
“Isso poderá implicar no aumento por parte do consumidor, por isso, estamos convidando todos para fazer uma grande reflexão sobre o uso da energia. Podemos evitar desperdício com geladeira aberta e ar condicionado ligado o tempo todo na potência máxima”, contou à Rádio CBN Vitória.Apesar da falta de chuva e a baixa dos reservatórios, o ministro garantiu que não há possibilidade de o Brasil enfrentar racionamento de energia, pois o país tem reservas energéticas. “O Brasil tem uma reserva enorme de energia em Itaipú, Tucuruí, Giral, Santo Antônio e em outras hidrelétricas fora da Região Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O Brasil tem energia térmica para assegurar uma energia de base confiável”, destacou.O ministro esteve no Estado para visitar a Vitória a Feira Internacional do Mármore e Granito. Ele almoçou com o governador Paulo Hartung (PMDB). Na pauta do encontro, assuntos como novas formas de energia como solar e eólica, rochas ornamentais do Estado e licitação de novos berços marítimos para exploração do petróleo foram discutidos.O ministro destacou que a Petrobras vai abrir licitação de base de suporte para exploração de petróleo no pré e pós-sal e o ponto de massa ficará no território capixaba. Isso vai criar uma maior competitividade para o Espírito Santo e novos empregos.