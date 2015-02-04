Estiagem faz conta de energia ficar ainda mais cara no Espírito Santo

O capixaba deve preparar o bolso, pois a conta de energia elétrica vai ficar ainda mais cara. O Governo Federal enviou à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) o pedido de reajuste de 19,97% no valor da energia na Região Sudeste, para cobrir os gastos de produção. Além disso, o valor da bandeira tarifária será reajustado, por causa da crise hídrica. Não há previsão de quando começa a vigorar o novo valor da energia elétrica.As informações foram repassadas pelo ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, que visitou o Espírito Santo nesta terça-feira (03). Segundo o Ministro, além da matriz energética, a questão hídrica será levada em consideração na hora de operar na bandeira vermelha, onde a energia fica mais cara para o consumidor.

“Isso poderá implicar no aumento por parte do consumidor, por isso, estamos convidando todos para fazer uma grande reflexão sobre o uso da energia. Podemos evitar desperdício com geladeira aberta e ar condicionado ligado o tempo todo na potência máxima”, contou à Rádio CBN Vitória.Apesar da falta de chuva e a baixa dos reservatórios, o ministro garantiu que não há possibilidade de o Brasil enfrentar racionamento de energia, pois o país tem reservas energéticas. “O Brasil tem uma reserva enorme de energia em Itaipú, Tucuruí, Giral, Santo Antônio e em outras hidrelétricas fora da Região Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O Brasil tem energia térmica para assegurar uma energia de base confiável”, destacou.O ministro esteve no Estado para visitar a Vitória a Feira Internacional do Mármore e Granito. Ele almoçou com o governador Paulo Hartung (PMDB). Na pauta do encontro, assuntos como novas formas de energia como solar e eólica, rochas ornamentais do Estado e licitação de novos berços marítimos para exploração do petróleo foram discutidos.O ministro destacou que a Petrobras vai abrir licitação de base de suporte para exploração de petróleo no pré e pós-sal e o ponto de massa ficará no território capixaba. Isso vai criar uma maior competitividade para o Espírito Santo e novos empregos.