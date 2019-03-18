Estelionatário que fez vítimas em vários estados é preso em Jacaraípe

Material apreendido pela polícia na casa de Erivelton Crédito: Patrícia Scalzer

Imagina entrar na internet e encontrar um ar condicionado novo, pela metade do preço. Essa era a tática usada pelo autônomo Erivelton Amorim Portela, 35 anos, para retirar dinheiro de diversas vítimas. A Polícia Civil chegou até o suspeito após denúncia de uma pessoa de Pernambuco, que foi vítima do estelionatário.

De acordo com o delegado Rodrigo Rosa, titular da Delegacia de Jacaraípe, Erivelton fazia anúncios em redes sociais e sites de vendas. Um ar condicionado de 9000 btus, que custa cerca de R$1200 era vendido por R$ 750.

Erivelton Amorim Portela, 35 anos, acusado de estelionato Crédito: Reprodução / PC

Para enganar as vítimas, Erivelton dizia que trabalhava em uma fábrica de ar condicionado e tinha conseguido algumas unidades com desconto. Para garantir a compra, ele solicitava que fosse feito um depósito de 50% do valor do produto. Após o dinheiro entrar na conta, ele cancelava o chip do telefone.

O suspeito foi preso na última sexta-feira (15), há dois quilômetros da Delegacia de Jacaraípe. Com ele a polícia encontrou uma máquina de cartão de crédito, dinheiro e chips de celular de todos os estados do país. Segundo o delegado, ele usava o DDD do estado onde ele postava o

Delegado Rodrigo Rosa Crédito: Patrícia Scalzer

anúncio para as vítimas não desconfiarem dele.

De acordo com Rodrigo Rosa, até o momento, a polícia identificou vítimas de Pernambuco, Piauí e Rio de Janeiro, mas ele acredita que outras pessoas devem procurar a polícia. “Acredito que tenham mais vítimas. Ele disse que após a Copa do Mundo, quando ele veio do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, já montou a página na internet. Desde 2015 ele está aplicando esse golpe”, afirmou.

O delegado orienta que as pessoas desconfiem de produtos que são ofertados na internet por um preço muito baixo. “Preço muito abaixo do mercado é um indicativo de golpe”.