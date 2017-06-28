O vigilante Richard Marques de Oliveira, de 28 anos, foi preso por estelionato em uma falsa de venda de smartphone. O flagrante deste crime ocorreu dentro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. A vítima é uma jovem de 20 anos. Richard foi alvo de várias denúncias. Ele dizia às vítimas que vendia smartphones de última geração muito abaixo do preço de mercado. A justificativa é que o irmão dele trabalharia em uma loja nos Estados Unidos, de onde saia os aparelhos. Todas as informações são da Polícia Civil.

Em depoimento, o suspeito confessou os crimes. A prisão ocorreu na terça-feira (27). Os alvos preferenciais do estelionatário eram universitários. Ele exigia uma entrada em dinheiro para o pagamento. Em alguns caso, ao invés disso, Richard pedia o celular usado da vítima. O estudante de Educação Física Leonardo Ferreira Ramos, de 25 anos, foi uma dessas vítimas. O estudante entregou o celular dele como entrada de pagamento. “A cada dia o rapaz aparecia com um celular diferente. Pensei que ele era de confiança. Pela lábia ele enganava qualquer um”, disse o universitário.

Your browser does not support the audio element. Estelionatário preso prometia celulares de última geração

Leonardo diz que Richard foi indicado por um amigo e um grupo de rede social. A Delegacia de Defraudações e Falsificações (Defa) informa que Richard agia desde 2013. De acordo com a titular da Defa, delegada Rhaiana Bremenkamp, Richard criava grupos em redes sociais para se comunicar com as vítimas. Antes de ser pego, ele havia postado uma foto em um desses grupos, dizendo que os celulares estavam chegando. A foto, no entanto, pertencia a uma loja da Praia da Costa, área nobre de Vila Velha, na Grande Vitória.

“Ele começou a oferecer vantagens a quem indicasse clientes para ele, com computadores ou videogames, por isso tomou essa proporção. Os alunos dizem que ele era bom de lábia e se dizia parente de desembargadores ou policiais, ganhando confiança”, explica.