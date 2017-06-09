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Vitória

Estátua do Papa Pio XII está pichada há quase um ano no Centro

Quem olha os danos na estátua fica indignado com os pichadores, por destruírem o patrimônio público

Publicado em 09 de Junho de 2017 às 16:33

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

09 jun 2017 às 16:33
Monumento do Papa Pio XII está pichado há mais de seis meses Crédito: Caíque Verli
Com mais de meio século de existência, o monumento do Papa Pio XII, no Centro de Vitória está pichado há quase um ano, segundo moradores e outras pessoas que trabalham no bairro.
Estátua do Papa Pio XII está pichada há quase um ano mo Centro
O dedo da estátua está quebrado, há muitas pichações e não tem nem mais placa de identificação.
Quem olha os danos na estátua fica indignado com os pichadores, por destruírem o patrimônio público. O autônomo João dos Santos pede punição rigorosa para que pichou a estátua.
"Eu acho que os pichadores deveriam ir para a cadeia. Cadeia longa para aprender. Pichar as estátuas não existem. Pichador picha, vai para a cadeia, mas é liberado na mesma hora", reclama.
A lei brasileira diz que pichar monumento urbano é crime, com pena de até um ano de cadeia. Mas a bronca dos moradores não é só com os criminosos, e também com a Prefeitura de Vitória. Para a copeira Luana Teixeira, a administração falha ao não fazer um trabalho de reparo e manutenção no monumento.
"A população deveria ter bom senso né. Respeitar. Acho também um abandono do poder público que deveria olhar mais para essas estátuas históricas. Para o Centro de Vitória, que é histórico", critica ela.
A estátua foi inaugurada em 1964, fica na Praça Pio XXII. E o monumento homenageia o Papa que esteve a frente da Igreja Católica por 19 anos, entre 1939 e 1958.
A Prefeitura de Vitória informou que já enviou sua equipe ao local, fez o levantamento do material que deverá ser utilizado, pois trata-se de uma estátua antiga, cuja limpeza deve ser feita com muito critério. Essa limpeza será feita na semana que vem.

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