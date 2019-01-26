Estamos de prontidão para ajudar Brumadinho, diz secretário do ES

Rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO

Logo após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho , Minas Gerais, nesta sexta-feira (25), o governador Renato Casagrande (PSB) ofereceu ajuda ao Estado vizinho. Helicóptero e pessoal humano foram colocados à disposição do governo de Minas Gerais para ajudar no trabalho de resgate. Neste sábado (26), o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabrício Machado, explicou que, por hora, a ajuda capixaba não será usada, pois os recursos empregados na cidade mineira estão sendo suficientes. Mesmo assim, o governo do Espírito Santo afirma que está pronto para qualquer auxílio.

“Estamos de prontidão, aguardando qualquer solicitação por parte deles, para ajudá-los naquilo que foi necessário”, disse Machado.

Apesar de especialistas apontarem que não existe a possibilidade dos rejeitos de Brumadinho atingirem o Espírito Santo, o secretário afirmou que os impactos econômicos não estão descartados já que a atividade de mineração tem forte influência no estado.

“Certamente algum problema de ordem econômica vai ocorrer, mas ainda é cedo, o foco agora são as vítimas e as famílias que estão à espera de notícias, além das ações da Defesa Civil e órgãos envolvidos”, disse.

De acordo com o secretário, na próxima semana, a Secretaria de Meio Ambiente fará um levantamento das barragens localizadas em Minas Gerais que, num possível rompimento, podem atingir algum rio do Espírito Santo.

Ouça a entrevista com o secretário Fabrício Machado: