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SEGURANÇA PÚBLICA

Estado vai substituir 311 viaturas da polícia

Ao todo serão investidos aproximadamente R$17 milhões na compra dos automóveis

Publicado em 27 de Março de 2017 às 14:27

Publicado em 

27 mar 2017 às 14:27
O Governo do Espírito Santo anunciou que vai substituir 311 viaturas das polícias Civil e Militar do Estado. Ao todo serão investidos aproximadamente R$17 milhões na compra dos automóveis. Nesta segunda-feira (27) foram assinados dois decretos de crédito suplementar para aquisição de novos veículos.
De acordo com o secretário de Planejamento, Regis Mattos, os decretos assinados autorizam a compra de 185 viaturas, sendo 150 para Polícia Militar, no valor total de R$ 12 milhões e 35 para Polícia Civil, no valor de R$ 2 milhões. "A essas se somam 126 viaturas, que já estão em processo de aquisição”, disse.
Estado vai substituir 311 viaturas da polícia
Das 311 viaturas, 238 serão destinadas à PM e o restante, 73 à Polícia Civil. Parte da frota será entregue até o final do próximo mês, e as demais viaturas chegam ao Estado até o início do segundo semestre.
“Os recursos vêm de diversas fontes. Uma delas é operação de crédito com o BNDES, que será paga pelos capixabas. Outra parte vem do esforço de economia do próprio Governo por meio de seus fundos, como o Fundo de reequipamento da Polícia Civil. Então, a economia que foi feita no ano passado está sendo usada nessas aquisições. Outra parte vem de um convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública com o Governo Federal”, detalhou 
Regis.
RENOVAÇÃO
De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia, a renovação da frota faz parte do processo de reestruturação que está sendo realizado na PM. Atualmente, cerca de 1.500 viaturas são utilizadas pelos policiais militares em todo o Estado, muitas delas precisam ser substituídas, devido ao desgaste do tempo. “Estamos com o número adequado, portanto, vamos fazer a substituição das viaturas mais antigas, que serão leiloadas e os recursos serão reutilizados na compra de novas viaturas”, comentou. 
Ainda que as condições dos veículos utilizados pela PM tenham feito parte das reivindicações do movimento que tirou a Polícia das ruas, em fevereiro deste ano, Garcia nega que seja essa a motivação das compras. Segundo ele, a modernização da frota faz parte do processo de investimentos na segurança pública.

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