Estado vai solicitar novo crédito suplementar: R$ 200 milhões

Governo do Estado vai encaminhar projeto de lei para Ales solicitando crédito suplementar no valor de R$ 200 milhões Crédito: Fernando Madeira

O governo do Estado vai encaminhar projeto de lei para Assembleia Legislativa solicitando um crédito suplementar no valor de R$ 200 milhões. O valor será realocado do orçamento deste ano e será usado para complementar a folha de pagamento de servidores ativos e inativos de dezembro, além de acordos judiciais com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Espírito Santo (Sindfiscal) e Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Espírito Santo (Sindsaúde).

O projeto deve ser votado na primeira semana de dezembro. De acordo com o secretário de Economia e Planejamento, Regis Mattos, cerca de R$ 150 milhões serão para complementar a folha de pagamento de dezembro e R$ 44 milhões para pagar 9 mil servidores do Sindiupes, referente ao pagamento indevido de contribuição previdenciária entre os anos de 1998 a 2003.

O restante, pouco mais de R$ 6 milhões, será usado para pagar 3 mil servidores do Sindsaúde e 500 do Sindfiscal. Nesses dois sindicatos o valor devido é relacionado a juros de crédito rotativo contraído por servidores nos anos de 1998 e 1999 por causa de atrasos nos salários.

Segundo Mattos, o projeto é um remanejamento, onde a verba que está sobrando em uma pasta vai complementar a secretaria que está com pouco dinheiro em caixa. “Durante a execução, em uma secretaria mais servidores se aposentam e em outra entra mais concursados, isso varia. No final do ano, existe uma diferença do que foi orçado, uma tem o orçamento um pouco maior, outras um pouco menor. Por isso, temos que fazer esse encontro de contas. Quando olhamos o global, o orçamento está de acordo com o planejado”, disse.

De acordo com o secretário, isso é algo corriqueiro no final de ano nos governos. A diferença é que neste ano esse remanejamento vai passar pelo crivo dos deputados estaduais. “A orientação do governador foi encaminhar para a Assembleia, para fazer isso da maneira mais transparente possível e esclarecer qualquer dúvida”, explicou.

O governador Paulo Hartung (sem partido) já havia afirmado nesta terça-feira (20) que considera a liberação do valor "absolutamente normal" e "nada excepcional". De acordo com Hartung, a medida é feita todos os anos para fechar a execução orçamentária. "É absolutamente normal, e todo ano é assim, para fechar a execução orçamentária do ano. Não tem nada de excepcional no projeto", disse.

Mattos também destacou que essa suplementação não terá nenhum tipo de impacto para o próximo governo e que o Estado vai deixar R$300 milhões em caixa para o exercício de 2019.

Crédito extra

Na manhã desta quarta-feira (21), os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei para abrir um crédito suplementar de quase R$ 193 milhões. O recurso extra beneficia o Tribunal de Justiça (TJES), o Ministério Público (MPES), a Assembleia Legislativa e algumas secretarias do Estado. O projeto já foi sancionado pelo governador Paulo Hartung.

Do total de R$ 192,8 milhões, R$ 24,4 milhões serão para cobrir despesas de pessoal dos Poderes. A maior fatia desse bolo ficará com o Tribunal de Justiça, que vai receber um reforço de R$ 21 milhões no caixa. A Assembleia receberá R$ 2,4 milhões. Parte dessa verba será usada para pagar o abono de fim de ano dos servidores do Legislativo.

Além do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, o projeto abre crédito suplementar para a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas, a Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social e para a administração geral, a cargo da Secretaria de Estado da Fazenda.

O que é crédito suplementar?