Estado vai monitorar nascimento de bebês com microcefalia

O surto de microcefalia em Pernambuco e sua possível relação com o zika vírus, deixa o Espírito do Santo em alerta. Isso porque o Estado pode viver durante o verão uma grande disseminação do vírus, com o aumento do mosquito vetor, o Aedes aegypti, mesmo transmissor da dengue e da febre chikungunya. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) vai monitorar o nascimento de bebês com microcefalia, segundo a gerente de Vigilância em Saúde, Gilsa Rodrigues.

"Confirmamos o zika vírus há pouquíssimo tempo aqui no Estado. De qualquer forma, alertamos os serviços de maternidade que, se nascer bebê com microcefalia, para nos avisar, nos notificar. Isso é para que consigamos conhecer os casos, saber que está acontecendo. Até agora não temos registo. Nós temos o transmissor Aedes aegypti. E nós já temos casos confirmados de zika vírus. Se não tivéssemos o transmissor em tanta abundância, poderíamos falar em casos isolados. Mas infelizmente não é o nosso caso", declarou.

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Em Pernambuco, dos 141 casos de microcefalia notificados e monitorados, 89 já foram oficialmente confirmados através do protocolo de exames exigido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Os números foram divulgados pelo governo local na última sexta-feira (13). No Espírito Santo, a série histórica é de 4 a 5 casos de microcefalia em bebes registrados anualmente.

Já sobre o zika vírus, três casos da doença já foram confirmados pela Sesa: um adolescente morador de Jesus de Nazareth e uma idosa de Maria Ortiz, em Vitória; e um jovem de 19 anos, morador de Barramares, em Vila Velha. Outros 39 casos notificados, aguardam resultados de exame para confirmação da doença. Trinta deles somente na Capital.

Relação entre microcefalia e vírus

Gilsa explicou que o zika vírus e suas consequências ainda são novidades, já que a doença apareceu no Brasil pela primeira vez em abril desse ano. Ela afirma que ainda é cedo para dizer com certeza se há uma relação real entre a microcefalia e o vírus.

"O surto de zika no nordeste começou a mais tempo, por isso estão associando a essa doença. Mas, principalmente porque não conseguiram associar a nenhuma outra coisa que causaria a microcefalia. A única coisa que a grande maioria dessas mães relatam é que tiveram um quadro viral com a presença de exantema que é comum na zika, principalmente no início da gravidez, esses são os relatos de Pernambuco. A maioria delas tem exame negativo para Dengue", explicou.

O que a epidemiologia de Pernambuco aponta, segundo Gilsa, é que as ocorrências de contaminação por zika começaram no Estado há cerca de 10 meses. E, agora, as mães começam a ter bebês com microcefalia em uma quantidade superior a série histórica estadual.

Prevenção

O Ministério da Saúde recomenda que as mulheres sabendo que estão gravidas, tendo ausência de menstruação, procurem o serviço de saúde imediatamente para iniciar o pré-natal. Faça as consultas médicas periódicas, realize os exames solicitados e retorne ao médico para apresentar os resultados. Não consuma bebidas alcoólicas e drogas. A ideia aqui é afastar todas as possibilidades que poderiam causar a microcefalia e saber se ela realmente está associada a esse vírus.