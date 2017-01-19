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EDUCAÇÃO

Estado vai disponibilizar recursos para construção de 300 creches

O Estado está abaixo da meta estipulada pelo plano nacional até o ano de 2025

Publicado em 19 de Janeiro de 2017 às 13:13

Publicado em 

19 jan 2017 às 13:13
O Governo do Espírito Santo vai disponibilizar recursos para a construção de aproximadamente 300 creches no Estado para o atendimento de crianças com até três anos de idade. Atualmente o Estado atende apenas 34% da faixa etária, abaixo dos 50% estipulado pelo Plano Nacional de Educação (PNE) até 2025.
De acordo com o secretário de educação do Estado, Haroldo Corrêa Rocha, todas as crianças com idade entre 4 e 5 anos estão sendo atendidas. No entanto aproximadamente 130 mil crianças entre 0 e 3 anos de idade não são atendidas pela rede de educação infantil por falta de vagas. 
Estado vai disponibilizar recursos para construção de 300 creches no Estado
“Nós vamos ter que fazer um esforço para buscar recursos. Entre as fontes estão o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o BNDES, além de recursos próprios. Vamos ter que fazer uma mobilização para atingir a meta do plano nacional”, acrescenta o secretário. 
Mais recursos
A mobilização faz parte do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES). Além da construção de creches, o Governo do Estado pretende qualificar as escolas estaduais e municipais, em conjunto com as prefeituras e destinar mais recursos a municípios que priorizam a área.

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