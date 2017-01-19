Estado vai disponibilizar recursos para construção de 300 creches

O Governo do Espírito Santo vai disponibilizar recursos para a construção de aproximadamente 300 creches no Estado para o atendimento de crianças com até três anos de idade. Atualmente o Estado atende apenas 34% da faixa etária, abaixo dos 50% estipulado pelo Plano Nacional de Educação (PNE) até 2025.

De acordo com o secretário de educação do Estado, Haroldo Corrêa Rocha, todas as crianças com idade entre 4 e 5 anos estão sendo atendidas. No entanto aproximadamente 130 mil crianças entre 0 e 3 anos de idade não são atendidas pela rede de educação infantil por falta de vagas.

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“Nós vamos ter que fazer um esforço para buscar recursos. Entre as fontes estão o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o BNDES, além de recursos próprios. Vamos ter que fazer uma mobilização para atingir a meta do plano nacional”, acrescenta o secretário.

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