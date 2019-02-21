Renato Casagrande Crédito: Patrícia Scalzer

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou na tarde desta quinta-feira (21) a criação de um Fundo Soberano. Os recursos aplicados serão provenientes da participação especial da exploração de petróleo do Parque das Baleias. Nos próximos 45 dias, um grupo de trabalho vai elaborar o projeto de lei sobre o fundo que será enviado para Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados.

Your browser does not support the audio element. Estado terá Fundo Soberano com recursos do petróleo

Essa participação especial da exploração de petróleo será possível por causa de um acordo que será firmado entre a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e a Petrobras, visando a unificação dos campos de petróleo e gás no Parque das Baleias. O acordo deve ser selado no mês de abril e deve render mais de R$ 10 bilhões ao Espírito Santo nos próximos 20 anos. O governador destacou que essa é uma forma de deixar o Estado menos dependente de recursos do petróleo.

De acordo com Casagrande, o investimento no fundo deve ser de 50% do valor recebido, mas isso ainda será definido pelo grupo de trabalho, que será coordenado pelo subsecretário de Estado do Governo para Assuntos Administrativos, Ricardo Pessanha. Ele destacou que o fundo terá gestão própria e poderá ser operacionalizado pelo Banestes ou Bandes.

Casagrande acredita que em dois anos de investimentos o fundo poderá fazer parte de algum empreendimento que gere retorno financeiro. Esse lucro, segundo ele, será revertido em obras de infraestrutura e na área social. Após a aprovação do projeto, um conselho será formado para gerir o fundo.

“Será um ativo do governo do Estado gerenciado profissionalmente por um conselho, que vai escolher aquele empreendimento concreto, que pode ter retorno financeiro de tempo em tempo. Parte desse retorno virá como receita do Estado para aplicar em políticas públicas”.

Parte do rendimento do fundo terá de ser utilizado em investimentos no Espírito Santo nas áreas de logística, inovação e tecnologia. “Isso garantirá e poderá ser um instrumento que vai garantir, com mais velocidade, desenvolvimento regional e solução de problemas logísticos, que hoje são gargalos para nosso desenvolvimento”, contou.

Segundo Casagrande, mesmo que não haja um acordo sobre a participação especial do Estado no Parque das Baleias, o fundo será criado, porém, sem o recurso do acordo, o valor investido será menor.