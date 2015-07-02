Estado tenta reativar radar meteorológico até o mês de novembro

Rádio CBN Vitória (93,5 FM)

Apesar da informação da Defesa Civil, de que o Radar Meteorológico, localizado em Aracruz, está desativado desde o mês de abril deste ano, o Estado garante que os capixabas não estão desassistidos quanto à previsão da ocorrência de fortes chuvas no Espírito Santo. A palavra é do secretário de Agricultura, Otaciano Neto. O mesmo trabalho que era desenvolvido com o equipamento é mantido por meio de parceria com o sistema de alertas da União. Otaciano Neto afirma ainda que o Estado trabalha com a meta de reativar o radar, no máximo, até novembro.O secretário diz que o Centro Capixaba de Monitoramento Hidrometeorológico (CCMH) funciona plenamente. Octaciano Neto cita uma parceria feita com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden)."O Centro não está desativado. O Incaper continua liderando o processo no Estado, nós só mudamos o radar. O governo anterior tinha uma parceria com a Vale. Exatamente no dia 31 de dezembro do ano passado acabou o compromisso que ela tinha com o Estado, mesmo assim ela estendeu até abril desse ano e a partir de então o Estado adotou a postura de buscar uma parceria com Cemaden, que trabalha com os radares do Ministério da Ciência e Tecnologia. E com esses dados conseguimos operar normalmente em parceria com a Defesa Civil emitindo boletins diários", declarou à CBN.

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O secretário acrescenta que o problema é meramente orçamentário e realiza conversas com a própria Vale para encontrar meios de reativar o equipamento. O Executivo Estadual alega que o custo de manutenção do equipamento – R$ 5 milhões anuais – é muito alta para o orçamento do governo.

"Estamos discutindo com a Vale para reativar esse radar de Aracruz. Mas o fundamental é que nosso morador do Espírito Santo não está desassistido. Nós estamos com as estações meteorológicas do Incaper, por meio da rede hidrológica de cálculo de pluviometria funcionando normalmente e buscando os dados de radar via Cemaden", afirmou.

Para Octaciano Neto, em um prazo de até quatro meses, o governo terá condições de chegar a um entendimento com a Vale de como reativar o radar de Aracruz. Ainda de acordo com o secretário, a diferença entre a operação do CCMH com o radar e sem ele está apenas no efetivo. Anteriormente, equipes trabalhavam em expedientes de 24 horas. Cada uma delas contava cerca de 15 funcionários. Hoje, os servidores do Incaper trabalham no expediente convencional. No período da noite esse trabalho seguem em regime de plantão, caso haja necessidade de emissão dos boletins. O efetivo é de sete profissionais atuando neste monitoramento.

Na época em que foi anunciado, no início de 2014, o Estado afirmou que o objetivo do radar era justamente reduzir o tempo de resposta das autoridades aos desastres causados pelas chuvas. Durante período de testes, em março do ano passado, o Espírito Santo ainda se recuperava das enchentes que provocaram destruições e mortes, em dezembro de 2013. No último dia 24 de junho, uma forte chuva atingiu Vitória e Cariacica, e a Defesa Civil não conseguiu emitir os alertas.