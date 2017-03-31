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Sistema Prisional

Estado tem tornozeleiras à disposição, diz empresa de monitoramento

Por outro lado, Secretaria de Justiça diz que relação contratual não se mostra economicamente vantajosa para o Estado

Publicado em 31 de Março de 2017 às 19:48

Publicado em 

31 mar 2017 às 19:48
Após reportagem informar que o sistema prisional do Estado está há oito meses sem instalar tornozeleiras eletrônicas nos presos provisórios, a empresa que presta o serviço, Geocontrol, rebateu a informação e disse que possui equipamentos em estoque para atender a demanda da Justiça.
Na reportagem veiculada na última terça-feira (28), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), informou, por nota, que o contrato com a empresa estava parcialmente rescindido e que a secretaria já havia informado ao Poder Judiciário Estadual sobre os problemas enfrentados com a empresa que fornece os equipamentos. Entretanto, o diretor comercial da empresa, Rogério Tristão, afirma que essa suspensão parcial do contrato é irregular e que a empresa possui mais de 900 tornozeleiras à disposição do Estado.
Estado tem tornozeleiras à disposição, diz empresa de monitoramento
“O contrato hoje está vigente, existe uma suspensão parcial, que é irregular, que só limita novas instalações, restringe a utilização das tornozeleiras. Inclusive, nos causa estranheza e surpresa, diante da demanda de tornozeleiras que existe e liminar favorável aos nossos questionamentos. Essa suspensão parcial não cabe”, disse à Rádio CBN.
A empresa contratada também salientou, por nota, que a utilização das tornozeleiras nos presos refletiria grande economia ao Executivo, já que os valores contratados pelo Estado é de R$ 167,00 por preso, enquanto, em última divulgação pelo Governo Estadual, o custo de uma pessoa no sistema penitenciário ultrapassa R$ 1.300,00.
Sejus
Sobre a contestação da empresa, a Secretaria de Estado da Justiça informou que o contrato com a prestadora continua vigente e que apenas a instalação de novas tornozeleiras foi suspensa, pois a relação contratual não se mostrou economicamente vantajosa para a Sejus.
A nota destacou que isso ocorreu devido ao custo das indenizações pagas à empresa em caso de rompimento ou extravio do equipamento e devido ao fato de a empresa ter sido autuada, em oito diferentes oportunidades, por falhas relevantes na execução do contrato, que estão sendo apuradas.

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