Após reportagem informar que o sistema prisional do Estado está há oito meses sem instalar tornozeleiras eletrônicas nos presos provisórios, a empresa que presta o serviço, Geocontrol, rebateu a informação e disse que possui equipamentos em estoque para atender a demanda da Justiça.

Na reportagem veiculada na última terça-feira (28), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), informou, por nota, que o contrato com a empresa estava parcialmente rescindido e que a secretaria já havia informado ao Poder Judiciário Estadual sobre os problemas enfrentados com a empresa que fornece os equipamentos. Entretanto, o diretor comercial da empresa, Rogério Tristão, afirma que essa suspensão parcial do contrato é irregular e que a empresa possui mais de 900 tornozeleiras à disposição do Estado.

Your browser does not support the audio element. Estado tem tornozeleiras à disposição, diz empresa de monitoramento

“O contrato hoje está vigente, existe uma suspensão parcial, que é irregular, que só limita novas instalações, restringe a utilização das tornozeleiras. Inclusive, nos causa estranheza e surpresa, diante da demanda de tornozeleiras que existe e liminar favorável aos nossos questionamentos. Essa suspensão parcial não cabe”, disse à Rádio CBN.

A empresa contratada também salientou, por nota, que a utilização das tornozeleiras nos presos refletiria grande economia ao Executivo, já que os valores contratados pelo Estado é de R$ 167,00 por preso, enquanto, em última divulgação pelo Governo Estadual, o custo de uma pessoa no sistema penitenciário ultrapassa R$ 1.300,00.

Sejus

Sobre a contestação da empresa, a Secretaria de Estado da Justiça informou que o contrato com a prestadora continua vigente e que apenas a instalação de novas tornozeleiras foi suspensa, pois a relação contratual não se mostrou economicamente vantajosa para a Sejus.