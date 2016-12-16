Estado tem o trecho de rodovia mais perigoso do Brasil

O Espírito Santo, pela segunda vez, tem o trecho de rodovia federal mais perigoso do Brasil, segundo levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Localizado entre o km 260 e o km 270, o perímetro fica na Serra e corta bairros como Carapina, Laranjeiras, Jardim Limoeiro e José de Anchieta. Nesse trecho mais perigoso é registrada pela menos uma morte por mês. Entre outubro de 2015 e setembro de 2016 foram 125 acidentes graves, 152 feridos e 13 mortes, duas a mais que no levantamento feito em 2015.

Em segundo e terceiro lugares estão trechos da BR 101 em Santa Catarina. O Espírito Santo figura novamente no top 10, em nono lugar, entre o km 290 e o km 300 da BR 101, entre Cariacica e Viana.

Para a PRF, além de passar muitos pedestres, ciclistas e motociclistas, o trecho tem uma grande movimentação de carretas e de pessoas que moram próximo ao local e percorrem curtas distâncias. O trecho é sinalizado, com muitas faixas de pedestres, mas faltam viadutos.

Para evitar acidentes nessas localidades, principalmente no verão, a PRF lançou nesta sexta-feira (16) a Operação Rodovida. Várias ações serão feitas com foco em uso do cinto de segurança e cadeirinha infantil, ultrapassagem, excesso de velocidade, alcoolemia e conscientização de motociclistas.

Segundo a inspetora Danielle Fiorote, os trechos mais perigosos serão o foco da operação. “Nós vamos fiscalizar sobretudo esses trechos mais violentos. Nós esperamos reduzir essa quantidade e tornar o Estado mais tranquilo e trazer mais segurança e tranquilidade”, disse.

O coordenador de operações da Eco 101, Christian Tanimoto, acredita que a sinalização é feita, assim como a orientação para o usuário, e que os acidentes da BR 101 no Espírito Santo caíram 9% no período de janeiro a novembro, em comparação com 2015. “A gente percebe que mais de 90% dos acidentes é por conta das escolhas erradas do usuário. Se existe uma área de 60 km/h, o usuário passa a 80 km/h. É necessário também manter a distância dos veículos”, disse.