Estado tem 15% da população ainda não vacinada contra febre amarela

O surto de febre amarela no Espírito Santo neste início de ano fez com que muitas pessoas corressem contra o tempo para se vacinar. Nove meses depois, tem vacina sobrando. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), cerca de 400 mil doses não foram aplicadas nas unidades de saúde do Estado.

No total, 85,4% da população capixaba foi vacinada contra a febre amarela. Nesse grupo estão excluídas crianças de até 6 meses, pois não podem passar pela imunização. Foram vacinadas 3 milhões de pessoas, mas 3,4 milhões de doses foram distribuídas para todo o Estado. Parte dessas vacinas são perdidas, mas boa parte ainda não foi aplicada.

Segundo a gerente em vigilância em saúde da Sesa, Gilsa Rodrigues, quem não tomou a vacina tem que aproveitar para se imunizar. “O meio de proteção que temos é a vacina, que é segura. Orientamos que as pessoas procurem as unidades de saúde para receber a dose”, afirma.

No Espírito Santo, o último caso de febre amarela foi no mês de julho. De lá para cá, as notificações continuaram, mas nenhum caso novo foi confirmado. As notificações existem porque os sintomas são semelhantes. Apenas casos que estavam em investigação foram confirmados. O casos no Estado foram apenas de febre amarela silvestre, em regiões de matas.

Em todo o ano foram 876 notificações de casos de suspeita de febre amarela, sendo 329 casos confirmados. 99 pessoas morreram. Quatro casos ainda estão sob investigação da secretaria.

A morte de macacos, que pode indicar a presença do vírus em determinada área, parou de acontecer no Estado, segundo o especialista e infectologista Aloísio Falqueto, que acompanha a situação. Ele afirma que os macacos que sobreviveram estão imunes à doença e o vírus não tem como circular em massa como antes.

Recentemente, em São Paulo, um caso foi confirmado de febre amarela em macaco encontrado morto em um parque na Zona Norte da Capital Paulistana. Para Falqueto, os casos estão avançando pelas matas até o sul. “Nós temos praticamente uma continuidade. O corredor pega desde o sul da Bahia e vai até o Paraná. É praticamente mata contínua. Tem condição do surto ir até o Paraná”, disse.