O Espírito Santo, em acordo com o Ministério da Saúde, decidiu não divulgar mais dados relacionados a morte de macacos. Isso porque o Estado pretende evitar alarde por conta da possibilidade de febre amarela em algumas regiões. O secretário de Saúde, Ricardo de Olveira, destaca que as razões para os óbitos dos animais podem ser diversos e que a divulgação desses casos pode provocar preocupação exagerada.
O secretário também reforça que o Ministério da Saúde solicitou que os casos de morte de macacos não sejam mais divulgados por uma preocupação com a possibilidade de que se inicie uma caça a esses animais.
Estado suspende divulgação de dados sobre mortes de macacos
“Esse animal não é transmissor da doença. Daqui a pouco, as pessoas podem começar a achar que o bicho é transmissor e, aí, pode começar a haver uma caça aos macacos aqui no Estado.Na verdade, quem transmite a doença é o mosquito. O macaco não é o grande vilão dessa história”, disse.
O secretário Ricardo de Oliveira também afirmou que as mortes dos primatas pode funcionar como um indicador para saber se, efetivamente, os bichos estão morrendo de febre amarela e, assim, poder evitar que a doença chegue aos humanos.