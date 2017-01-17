Estado suspende divulgação de dados sobre mortes de macacos

O Espírito Santo, em acordo com o Ministério da Saúde, decidiu não divulgar mais dados relacionados a morte de macacos. Isso porque o Estado pretende evitar alarde por conta da possibilidade de febre amarela em algumas regiões. O secretário de Saúde, Ricardo de Olveira, destaca que as razões para os óbitos dos animais podem ser diversos e que a divulgação desses casos pode provocar preocupação exagerada.

O secretário também reforça que o Ministério da Saúde solicitou que os casos de morte de macacos não sejam mais divulgados por uma preocupação com a possibilidade de que se inicie uma caça a esses animais.

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“Esse animal não é transmissor da doença. Daqui a pouco, as pessoas podem começar a achar que o bicho é transmissor e, aí, pode começar a haver uma caça aos macacos aqui no Estado.Na verdade, quem transmite a doença é o mosquito. O macaco não é o grande vilão dessa história”, disse.