O Espírito Santo subiu da 13ª para 9ª posição no ranking nacional de doação de órgãos. Até junho, o Estado estava na média de 8,7 doadores a cada 1 milhão de pessoas. Em setembro o número mudou para 11,5 doadores a cada 1 milhão. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o Espírito Santo melhorou uma posição no ranking, com crescimento de 1,7%.

De acordo com a coordenadora da Central de Notificação, Captação e Doação de Órgãos do Estado, Raquel Matiello, a mudança de posição deve-se, entre outros fatores, ao aumento das notificações por morte encefálica, de 12,2% nos primeiros meses do ano, na comparação com 2015. Os falecimentos são os principais responsáveis por doações de órgãos.

Your browser does not support the audio element. Estado sobe no ranking de doação de órgãos, mas permanece abaixo da média

Além disso, Raquel considera que a sensibilização dos familiares tem ajudado nessa mudança de posição. “As famílias quando dizem ‘sim’ estão transformando essa realidade. É preciso que as pessoas conversem sobre o tema. É o familiar que vai tomar uma decisão, mas dificilmente será contrária do que foi colocado em vida pelo doador”, pondera.

Os familiares do bombeiro militar Renan Mondoni Barbosa, de 26 anos, já sabem da vontade dele de ser doador. Segundo Renan, a profissão o fez perceber a necessidade de pensar na situação. “Doar é tudo de bom. Ajudar uma pessoa traz uma coisa boa, é se colocar no lugar do outro. Se eu tivesse numa situação contrária ia querer também”, declara.

Abaixo da média

Apesar da média de 11,5 doadores a cada milhão de pessoas, o Espírito Santo ainda está abaixo da média nacional, que é de 14 a cada milhão. O Estado tem atualmente 1.254 pacientes na fila de espera para transplante, sendo 1.109 à espera de rim, 55 de fígado, cinco de coração e 85 de córnea.