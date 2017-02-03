Estado recebe nova remessa de vacinas contra a febre amarela

Nesta sexta-feira (03) o Espírito Santo recebe do Ministério da Saúde o último lote com 300 mil doses de vacinas contra febre amarela. Ao todo, o Estado solicitou dois milhões de doses do medicamento. Deste total, 1,7 milhão de doses já foram distribuídas nos municípios. Apesar de ainda ter doses disponíveis para imunizar a população, a busca pelas vacinas nas Unidades de Saúde continua intensa e provocando confusão.

Your browser does not support the audio element. Estado recebe última remessa de vacinas contra febre amarela

Na manhã desta sexta-feira (03), em Serra Dourada, na Serra, pacientes que receberam senhas para se vacinarem foram informados que teriam que retornar ao local na próxima segunda-feira (06). A notícia causou indignação e a polícia teve que ser chamada, como relata a gerente administrativa Edilene Souza, 47 anos.

“Levaram uma moça presa, porque ela fez uma confusão querendo vacinar o filho e não conseguia. Chamaram a polícia, já tiveram umas cinco viaturas aqui. Tem muitas pessoas com senha e eles dizendo que não vão vacinar”, contou.

Lista de organização

Em Viana, os moradores do bairro de Vila Betânia fizeram uma lista de presença para evitar conflitos na fila. A responsável pela ideia a dona de casa, Nídia oliveira, relatou que as primeiras pessoas chegaram ao local no início da noite anterior. “A partir de 6h fui chamando nome por nome. Tudo isso para não ter pessoas furando fila. Quem estava aqui hoje vai ser vacinado”, contou.