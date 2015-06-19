Estado quer garantir pagamento em dia, mas não prevê reajustes

O Estado garante que irá manter o pagamento dos servidores em dia, mas ainda não prevê reajustes de salário para os próximos meses. A conclusão é da Secretaria de Economia e Planejamento após o Tribunal de Contas (TC), emitir o segundo alerta deste ano sobre as despesas de gasto com pessoal referentes ao terceiro quadrimestre de 2014. De setembro a dezembro foram gastos 44,82% da despesa líquida, em relação à receita corrente líquida. No quadrimestre anterior, de maio a agosto de 2014, foram gastos 44,19%.Com esses índices, o Estado ultrapassou o limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de 44,10%, e se aproxima do limite prudencial, que é de 46,55%. O limite legal é de 49%. Para secretária de Estado da Fazenda, Ana Paula Vescovi, os índices de gastos com pessoal atingiram altos patamares em 2014 porque a despesa cresceu em um ritmo acima do crescimento da receita. No total, a despesa com pessoal foi de R$ 5,28 bilhões em 2014. Em 2015, o percentual continua subindo.

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No primeiro quadrimestre deste ano, os gastos representaram 45,95% da receita, conforme foi apresentado por Vescovi durante a prestação de contas dela na Assembleia Legislativa. Mesmo com o corte de três mil cargos no início deste ano, o índice se manteve em alta devido à queda de 3,4% da receita, de acordo com a secretária.

“Este ano a receita caiu, embora a despesa com pessoal tenha sido estabilizada. Nós fizemos um ajuste forte no início do ano, em que reduzimos cargos comissionados e em designação temporária, mas a crise acentuada reduziu as receitas do Estado e o indicador ainda persiste numa tendência de piora já no primeiro quadrimestre de 2015”, disse Vescovi à Rádio CBN Vitória.

Esforço

Conforme a LRF, se o Estado atingir o limite prudencial, ele passa a ter algumas vedações, como conceder aumentos e reajustes, criar cargos e contratar horas extras. Por isso, após ter reduzido os cargos, suspendido concursos e revisões de planos de carreira, o esforço agora é para não extrapolar o limite, de acordo com o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Regis Mattos.

“Em relação ao pessoal eu reafirmo que a nossa prioridade fundamental com os servidores este ano é pagar a folha em dia. Pagar os servidores em dia. Nós temos diversos estados do país parcelando ou atrasando folha de pagamento. Essa é uma situação que nós não queremos no Espírito Santo. A própria lei estabelece que se nós ultrapassarmos esses limites existem as vedações. Nossos esforços são para não ultrapassar limites e para o governo continuar tendo capacidade de gestão de pessoal, para valorizar os servidores e proporcionar o desenvolvimento profissional”, explicou.

Regis Mattos avalia que no segundo semestre deste ano haverá uma sobrecarga adicional de despesas contratadas em anos anteriores. Ele não descarta a ocorrência de novas exonerações e não há previsão de quando será concedido reajuste de salários no serviço público. Para acompanhar se as medidas tomadas até agora foram suficientes foi estruturado um comitê com as Secretarias de Planejamento, Fazenda e Governo, informa Ana Paula Vescovi.

“Nós monitoraremos muito de perto esta despesa, estamos fazendo um esforço na área da receita, sem aumentar impostos, para melhorar a eficiência da arrecadação. Buscando dívidas ativas com os contribuintes, a aproximação dos contribuintes que estão com dificuldades de pagar ou devendo ao Fisco, para que esses recursos entrem nos sofres do Estado, no caixa do Tesouro”, disse.