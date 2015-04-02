Estado quer distribuir novos 224 leitos hospitalares em unidades da Grande Vitória

Para amenizar os transtornos sofridos pela população, por conta do déficit de mais de 2.800 leitos hospitalares no Espírito Santo, o Estado pretende abrir ainda este ano 224 novos leitos em quatro hospitais da Grande Vitória. Serão 195 leitos clínicos, 20 leitos de UTI e nove cirúrgicos. Eles vão estar distribuídos no Hospital Dório Silva (na Serra), no novo Hospital São Lucas (em Vitória) no Hospital Estadual de Vila Velha (o antigo Hospital dos Ferroviários) e no Hospital Estadual de Atenção Clínica de Cariacica (o antigo Adauto Botelho).A medida é para gerar uma economia na compra de leitos particulares. Os gastos com essas aquisições se aproximam dos R$ 80 milhões por ano, de acordo com o secretário Estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira. Para as obras, reformas e equipamentos desses novos leitos serão gastos cerca de R$ 8 milhões. A expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com sete ambulâncias entregues na Grande Vitória e no interior, também é uma meta para 2015.

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Gestão da Saúde

Contudo, o secretário, defende que o maior legado que pretende deixar não é em obras, e sim na melhoria da gestão e a eficiência dos serviços de saúde. Uma das providências para isso será implantar, ainda este ano, um portal na internet para gerenciamento das filas de espera para exames, consultas e cirurgias. A ideia é que informações detalhadas dessas filas possam ser acessadas e acompanhadas por pacientes e monitoradas pelo Ministério Público, Judiciário e Defensoria Pública.

O outro anúncio é profissionalizar o comando das superintendências regionais de Saúde e diretorias de hospitais realizando um processo seletivo. A ideia é contratar uma empresa para fazer uma seleção pública para esses cargos, que são comissionados e costumam ser de indicação política, segundo o secretário.

“Eu preciso atender melhor a população e para isso eu preciso que os recursos que nós temos sejam gastos da melhor maneira possível. Você só consegue dar qualidade em um gasto se houver gestão de qualidade. O nosso investimento é para modernizar a gestão da saúde pública no Espírito Santo”, disse à Rádio CBN Vitória.

Quitar dívidas

Passando por um período “crise”, na avaliação de diversos setores da sociedade, Oliveira se compromete também a quitar as dívidas com os 14 hospitais filantrópicos no Estado e com os prestadores de serviço, que alegam estar com pagamentos atrasados desde o final do ano passado.

“Nós estamos equacionando, discutindo com eles constantemente, procurando soluções para isso, e já começamos a quitar parte dessa dívida. A parte que falta, nós já fizemos uma proposição de liquidar em dez vezes a partir de abril”, informou.