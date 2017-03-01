A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), anunciou nesta quarta-feira (1º), que a Polícia Militar vai passar por uma reestruturação. A mudança foi provocada pela greve dos militares no Estado que durou 21 dias. Após a crise na segurança, um dos objetivos do Estado é tornar mais estreitas as relações entre a polícia e população. O plano de reestruturação cria companhias independentes em Vitória, Serra e Vila Velha, além do Comando de Polícia Ostensiva (CPO) nas regiões Noroeste e Serrana.

Com as mudanças, o Batalhão de Missões Especiais (BME) e a Ronda Tática Motorizada (Rotam) serão extintos. O BME vai se tornar a Companhia Independente de Missões Especiais e os 270 homens da Rotam serão distribuídos entre os município; cada batalhão terá uma Cia Independente Tático Móvel.

Your browser does not support the audio element. Estado quer aproximar PM da população após greve

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), André Garcia, a Grande Vitória, que antes tinha somente a 11ª Companhia Independente, com sede em Viana, agora terá a 12ª, 13ª e 14ª Cia Independente, localizadas em Jardim Camburi, Jabaeté e Feu Rosa, respectivamente. Com as mudanças, segundo o secretário, a polícia ficará mais próxima da população.

“Essa reorganização é fundamental do ponto de vista da nossa estratégia de melhorar a prestação de serviço do policial militar, do policiamento ostensivo, criando novas unidades, redistribuindo melhor os efetivos e atendendo a demandas históricas da população do Estado”, disse.

Distribuição de efetivo não é retaliação, diz comandante

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, negou que o realocamento de policias militares e as mudanças estruturais do BME e Rotam sejam uma represália ao movimento dos policiais militares. “Os policia da Rotam, do BME e de qualquer unidade da Policia Militar do Espírito Santo têm todo nosso respeito. Queremos nos tornar mais eficientes na prestação do serviço. Esse é o nosso objetivo”, afirmou.