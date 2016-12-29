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CORTE NOS GASTOS

Estado poderá cortar até mil cargos no próximo ano

O número representa 5% do funcionalismo público estadual em atividade

Publicado em 29 de Dezembro de 2016 às 13:15

Publicado em 

29 dez 2016 às 13:15
O governo do Espírito Santo pode extinguir até mil cargos comissionados, de designação temporária ou que fiquem vagos devido a aposentadorias e demissões de servidores efetivos ao longo de 2017. As medidas fazem parte das metas do Executivo Estadual para manter a austeridade das contas públicas. O número representa 5% do funcionalismo público estadual em atividade.
As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (29) durante a apresentação do decreto que será publicado no dia 02 de janeiro do próximo ano, que estabelece as diretrizes e providências para contenção e qualificação dos gastos do poder executivo para o exercício de 2017.
Estado poderá cortar até mil cargos no próximo ano
Segundo a secretária de Estado de Governo, Angela Silvares, a medida não vai impactar na qualidade dos serviços oferecidos à população. A titular da pasta afirmou que concursos públicos estão suspensos, mas enfatizou que em casos de extrema necessidade, cargos que por ventura fiquem vagos, podem ser ocupados por novos funcionários. Nos últimos dois anos houve uma redução de 4.200 servidores entre efetivos e comissionados, o que contribuiu para o equilíbrio na folha de pagamentos.
Otimizar serviços
O secretário de Estado de Planejamento, Regis Mattos, disse que a medida prevê a otimização dos serviços. “O decreto estabelece manter o nível atual de redução dos cargos. Há uma flutuação natural, pessoas que aposentam ou deixam o cargo para trabalhar em outra coisa. Nesse caso não estamos substituindo, exceto quando for essencial para manutenção dos serviços. Vai haver uma redução que consideramos natural”, comenta.
Com as medidas, a expectativa é que os gastos com custeio continue em queda. Em dois anos, a redução foi de R$ 450 milhões, sendo que no ano vigente o valor ultrapassou os R$ 180 milhões.

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