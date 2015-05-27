Estado pode sofrer impacto de R$ 25 milhões se assumir a gestão de rodovias federais

Mais rodovias do Espírito Santo podem ser privatizadas nos próximos anos e ganhar novos pedágios. A concessão da BR-259, BR-482 e BR-381 não é descartada pelo Governo do Estado caso o Ministério dos Transportes resolvam devolver à administração estadual a gestão dessas vias que, juntas, somam 243 km. As rodovias são atualmente cuidadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) e passá-las ao Executivo Estadual causaria um impacto de R$ 25 milhões somente no primeiro ano de devolução, em 2016.

Essa quantia seria apenas para manter tais estradas com serviços regulares de conservação, recuperação, sinalização e fiscalização eletrônica. Nesta conta, exclui-se os investimentos de duplicação e ampliação de vias.

Your browser does not support the audio element. Estado pode sofrer impacto de 25 milhões de reais se assumir a gestão de rodovias federais

Os perímetros rodoviários são os seguintes: o que liga São Mateus a Nova Venécia; o de João Neiva a Baixo Guandu, passando por Colatina; o Trevo de Safra a Cachoeiro de Itapemirim; de Cachoeiro até Dores do Rio Preto, passando por Jerônimo Monteiro, Alegre e Guaçuí.

AlternativasO diretor do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER), Halper Luigi, afirma que enquanto o Espírito Santo negocia com o governo federal para que desista, ou pelo menos adie por mais um ou dois anos a decisão, alternativas são traçadas pela administração estadual caso a ameaça se concretize. Entre elas, está a concessão dessas rodovias. "A concessão de alguns desses segmentos poderia ser uma dessas soluções. É uma ideia interessante. Notadamente essas vias, a BR-259 e a BR-482, tem um volume de tráfico que permite essas considerações. Já a BR-382 o volume é alto, mas não é grande suficiente para permitir uma concessão do trecho. É importante aguardar o desenrolar dessas conversas ao longo desse meio de ano, meses de junho, julho e agosto para ter uma ideia mais consolidada. Mas, em 2016, não tendo solução, o DER vai realizar pelo menos a manutenção e sinalização desses segmentos rodoviários", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Volume de tráfegoNa BR-259, na altura de Colatina, o fluxo de veículos chega a 7 mil carros por dia. Na BR-482, no trecho de Cachoeiro, esse número é superado com folga, segundo Halpher. Na BR-381, que liga São Mateus a Nova Venécia, o volume de tráfego atinge 4.500 veículos por dia, sendo mais apropriado realizar no trecho uma parceria público-privada (PPP).Projetos já foram enviados ao Dnit para realizar intervenções de grande porte na BR-259, do trecho de João Neiva a Baixo Guandu, próximo à Colatina, segundo Halpher. "A situação se torna até um pouco mais grave porque os investimentos se tornam maiores. A União tem muito mais condições de arcar com isso mais do que o Estado", afirmou.

Medida provisória

A desistência do Ministério dos Transportes em administrar segmentos rodoviários de 15 estados brasileiros não está vinculada ao pacote de ajuste fiscal da União, e rompe um acordo firmado pelo governo federal e esses Estados desde 2006.Tudo começou em 2002, quando uma medida provisória do governo Fernando Henrique (PSDB) repassou a 15 Estados o controle de trechos. Para socorrer os governos em crise, pagou R$ 150 mil por km transferido até 2006, quando seria marcado o fim da gestão pelos Estados. Só que a medida não passou no Congresso, deixando esses segmentos rodoviários à deriva.