Diante dos recorrentes acidentes com cargas nas estradas do Espírito Santo, o Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), teme que exportadores procurem outras rotas no país para que as mercadorias não sejam transportadas nas estradas do Estado. Em 80 dias, dois veículos que transportavam rochas se envolveram em gravíssimos acidentes na BR 101, na região Sul.

Your browser does not support the audio element. Estado pode perder exportação por causa de acidentes nas rodovias

Segundo o presidente do Sindiex, Marcílio Machado, o Espírito Santo movimenta por ano U$ 5 bilhões e cerca de 70% desse movimento vai para outros estados, ou seja, essas mercadorias chegam pelos portos capixabas e seguem o restante da viagem pelas estradas capixabas.

Para Machado, se algo não for feito para melhorar a segurança nas estradas capixabas, as empresas podem optar por exportar as mercadorias em outros estados, onde as rodovias estejam em melhores condições de tráfego.

“Se isso se tornar repetitivo e houver um sentimento, uma percepção do mercado de que as estradas do Espírito Santo são perigosas, não são seguras, talvez, a gente possa perder muitos negócios. Empresas que viriam para cá podem tomar a decisão de ir para um Estado onde a estrutura rodoviária seja melhor”, disse.

Ainda segundo o presidente do Sindiex, se o Estado tivesse uma boa estrutura portuária, cargas perigosas, como de mármore e granito não seriam transportadas em rodovias. "Hoje não temos infraestrutura portuária para atender nossas demandas de exportação. Grande parte das exportações de rochas ornamentais estão sendo feitas através dos portos do Rio de Janeiro”, contou.