A vacina contra a febre amarela pode passar a integrar o calendário oficial de vacinação do Espírito Santo, conforme afirmou o ministro da Saúde, Ricardo Barros, em visita à Grande Vitória nesta quinta-feira (02). “Nós devemos adotar essa medida assim que esse surto for superado. Temos 19 estados no país com vacinação permanente e podemos ampliar”, afirmou.

Segundo Barros, ao todo serão enviadas ao Estado mais de 3,5 milhões de doses do medicamento, o suficiente para imunizar toda a população. “A cada fato novo há uma reação. Se encontramos zonas de risco protegemos a população. São muitos macacos mortos, muitos exames sendo feitos e óbitos sendo avaliados. Por isso estamos tomando a providência que o protocolo determina e sempre que houver necessidade ampliaremos a base de vacinação”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Estado pode fazer parte do calendário de vacina contra febre amarela

Barros visitou unidades de saúde de Vitória, Viana, Serra e Cariacica. A primeira unidade visitada foi a de Boa Vista, na Serra, que estava lotada de moradores à espera de vacinação. Em Cariacica, no posto de saúde do bairro São Francisco, o ministro Ricardo Barros e o prefeito Juninho foram vaiados pelas pessoas que aguardavam na fila pela vacina. As doses disponíveis para o dia já tinham acabado, mas uma multidão tinha ficado de fora.

Capital

Em Vitória, no bairro Ilha de Santa Maria, por volta de 7h30, antes mesmo da unidade abrir as portas, já não havia mais senha disponível. Com laudo médico nas mãos, a aposentada Ladir Dalvi, 80 anos, esperou mais de duas horas em pé para conseguir garantir o medicamento. “Está morrendo gente, morrendo macaco e eu não estou a fim de morrer, por isso eu estou esperando para tomar a vacina”, afirmou.

Com a garantia de que não faltarão doses, o ministro da saúde solicitou aos prefeitos que ampliem os pontos de vacinação. “É preciso ampliar a cobertura, a população deve comparecer aos postos e as prefeituras disponibilizar o maior número de postos possíveis”, disse.