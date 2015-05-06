Estado planeja vacinar 840 mil contra a gripe

As vacinas contra gripe chegaram à rede pública nesta segunda-feira (04), e a procura já é grande nas unidades de saúde do Estado. A campanha nacional de imunização vai até o dia 22 de maio, e o público-alvo no Espírito Santo é composto por 842.608 pessoas. Desse total, a expectativa da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) é que sejam vacinadas pelo menos 80% delas.Devem procurar as unidades de saúde crianças de 6 meses a menores de 5 anos; pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores da área de saúde; povos indígenas; gestantes; mulheres com até 45 dias de resguardo do parto; portadores de doenças crônicas ou condições clínicas especiais; população carcerária e funcionários do sistema prisional.Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, explica que, para estes grupos priorizados, há risco de morte no caso de infecção com o vírus.

"Tende a se agravar mais, podendo levar a internação e óbito. Porém, após o período de vacinação, tendo doses remanescentes temos uma estratégia de vacinação de outros grupos", explicou.A vacina oferecida na rede pública de saúde é a tríplice, que protege contra três tipos de Influenza: H1N1, H3N2 e o B. Danielle Grillo ressalta que a medicação imuniza o paciente por um ano. "Todo ano a Organização Mundial de Saúde avalia o vírus que pode ter maior circulação. No ano passado foram identificados os três tipos que teriam maior circulação no ano seguinte com mudança de duas cepas", explicou.A pessoa deve procurar as unidades de saúde mais próxima da sua residência levando o cartão de vacina. No caso dos doentes crônicos, é necessário uma prescrição ou laudo médico apontando sua condição clínica. No caso de gestantes ou mães com recém-nascidos, cartão da gestante ou certidão de nascimento da criança. Danielle explica a necessidade de vacina para grávidas. "A gente tem uma dupla proteção: tanto da gestante, quanto do bebê. Porque a criança só pode tomar vacina a partir do sexto mês. A mãe tomando, ela passa anticorpos para o filho, imunizando-o até atingir a idade permitida para tomar o medicamento", explicou.A criança toma duas dose da vacina com intervalo de 30 dias entre elas. Entre os efeitos colaterais podem estar dor muscular, vermelhidão, febre e mal-estar.Para fugir de grandes filas e já se proteger do tempo frio que começa a chegar no Estado, a servidora pública, Fernanda Costa de Lima Busato, 37 anos, já procurou a unidade de saúde. Ela tem um bebê de 45 dias e uma filha, Marina, de 3 anos. Desde que começou a tomar a vacina, há dois anos, as crises de gripe diminuíram. "Nesses anos eu não tive nenhum episódio de febre, nem em mim, e nem dos meus filhos. A gente já vem no início, para nesse período de frio ficar imunizado", afirmou.A técnica de enfermagem Alcineia dos Santos Rosa, 53 anos, também já se vacinou. "Tem bastante gente procurando, mas está controlado, sem filas imensas. A gente da área de saúde tem que tomar, para se proteger de doenças", afirmou.No próximo sábado (09), será realizado o Dia D. Nesta data, os municípios vão intensificar a vacinação abrindo as unidades de saúde e disponibilizando postos volantes.