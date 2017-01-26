Estado pede mais 500 mil vacinas ao Ministério da Saúde e ampliação de barreira epidemiológica contra a febre amarela no Espírito Santo

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) solicitou ao Ministério da Saúde, em reunião realizada no final da tarde desta quinta-feira (26), mais 500 mil vacinas contra a febre amarela. Na mesma ocasião, o Estado também pediu a ampliação da lista de municípios capixabas com vacinação cautelar. Atualmente, 37 cidades estão nessa lista.

A senadora Rose de Freitas (PMDB), que participou da reunião com representantes do Estado, do Ministério da Saúde e da Organização Panamericana de Saúde, informou que foi solicitado um acréscimo de 23 municípios na área de vacinação cautelar. Ou seja, a lista aumentaria de 37 para 60 cidades. O secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, não confirmou o número.

Diante do cenário, o Estado já solicitou ao Ministério da Saúde mais 500 mil vacinas. O Espírito Santo já recebeu 1 milhão de doses nas duas últimas semanas. Com a solicitação anterior, na última segunda (23), há a expectativa de receber mais 1 milhão.

Após a reunião, o secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, afirmou que a situação da febre amarela silvestre é crítica e que por isso profissionais do Ministério da Saúde vieram ao Estado trabalhar juntos aos municípios e às populações. “Todo mundo sabe que a situação da febre amarela silvestre é crítica. Tanto é que eles estão aí cheios de gente que desembarcaram aqui para ajudar”, disse.

Casos suspeitos: 33