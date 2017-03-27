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SEGURANÇA PÚBLICA

Estado não vai pedir prorrogação da presença da Força Nacional no ES

A Força Nacional de Segurança chegou ao início de fevereiro, devido à crise instaurada na segurança pública

Publicado em 27 de Março de 2017 às 14:48

Publicado em 

27 mar 2017 às 14:48
A Força Nacional de Segurança deve deixar o Espírito Santo até o fim deste mês. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia, afirmou nesta segunda-feira (27) que não será solicitada a prorrogação da permanência das tropas federais no Estado, uma vez que a Polícia Militar já voltou em sua integralidade às ruas.
Estado não vai pedir prorrogação da presença da Força Nacional no ES
“Nós estamos com todos os indicadores, como número, tempo de ocorrência e abordagens, normalizados. Não temos nenhum outro indicador que aponte outro cenário que não seja o bom trabalho feito pelos policiais com muito esforço. Estamos fazendo avaliações ao longo do dia de hoje, mas não há necessidade de prorrogação”, afirmou.
De acordo com o coronel Benedito Pereira, à frente da tropa no Estado, a Força Nacional atuou com efetivo de 287 soldados no Espírito Santo, parte desses homens já foi embora para suas cidades de origem e o restante retornará até o último dia de março.
A Força Nacional de Segurança chegou ao início de fevereiro, devido à crise instaurada na segurança pública, provocada pelo movimento que tirou os policiais militares das ruas por 22 dias.

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