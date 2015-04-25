Apesar do esforço do Corpo de Bombeiros para acabar com a fumaça que atinge vários bairros da Grande Vitória por conta da queima na área de turfa, no Mestre Álvaro, na Serra, a população ainda vai ter de conviver com o problema. De acordo com comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Marcelo D'Isep, não há previsão de quando a fumaça na área de turfa vai acabar. O incêndio já dura quase três meses. O Corpo de Bombeiros divulgou que a nova estratégia para combater o fogo na turfa é inundar o terreno incendiado. A água do Canal dos Escravos e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Furnas, que fica próxima a região, será desviada para o local por meio de canaletas e bombas que tem a capacidade de bombear 50 litros de água por segundo.

Your browser does not support the audio element. Estado não tem recursos para acabar com incêndio em área de turfa

As canaletas vão transportar a água para a região da turfa que foram divididas em ilhas. A ideia é encharcar o terreno e impedir que o fogo se propague para outras áreas. Porém, coronel D'Isep destacou que não há água suficiente para alagar toda a região. Ele explica que a fumaça vai continuar em menor intensidade. Somente um volume muito grande de chuva pode acabar de vez com o incômodo da fumaça da turfa.

“Para resolver em definitivo essa situação precisamos de chuva com volume considerável para alagar toda região. Estamos fazendo o que é possível e a estratégia que consideramos que é correta, alagando pequenos trechos para diminuir a queima e o volume de fumaça”, disse à Rádio CBN Vitória.

O biólogo e

, já havia antecipado que a fumaça na área da turfa só deve acabar quando começar o período de fortes chuvas, em novembro. “Talvez em novembro, quando chegarem as chuvas, a turfa pare de queimar. Se tivermos um seis dias de chuva, com índice pluviométrico razoável, também poderemos acabar com a fumaça. A área precisa ser inundada para acabar com o fogo”, contou.

Reforço

Nestes últimos dias o trabalho dos Bombeiros foi intensificado com apoio de funcionários e equipamentos do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e servidores da Prefeitura da Serra. Os servidores do Iema são especializados em incêndios florestais. Bombeiros civis da brigada de incêndio da Vale e ArcelorMittal também reforçaram o combate ao incêndio. Ao todo, 120 pessoas trabalharam no local nesta sexta-feira (24). Oitenta delas são do Corpo de Bombeiros.