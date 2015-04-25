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REGIÃO DO MESTRE ÁLVARO, NA SERRA

Estado não tem recursos para acabar com incêndio em área de turfa

Somente um volume muito grande de chuva pode acabar de vez com o incômodo da fumaça, afirma o Corpo de Bombeiros

Publicado em 24 de Abril de 2015 às 21:51

Publicado em 

24 abr 2015 às 21:51
Apesar do esforço do Corpo de Bombeiros para acabar com a fumaça que atinge vários bairros da Grande Vitória por conta da queima na área de turfa, no Mestre Álvaro, na Serra, a população ainda vai ter de conviver com o problema. De acordo com comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Marcelo D'Isep, não há previsão de quando a fumaça na área de turfa vai acabar. O incêndio já dura quase três meses. O Corpo de Bombeiros divulgou que a nova estratégia para combater o fogo na turfa é inundar o terreno incendiado. A água do Canal dos Escravos e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Furnas, que fica próxima a região, será desviada para o local por meio de canaletas e bombas que tem a capacidade de bombear 50 litros de água por segundo.
Estado não tem recursos para acabar com incêndio em área de turfa
As canaletas vão transportar a água para a região da turfa que foram divididas em ilhas. A ideia é encharcar o terreno e impedir que o fogo se propague para outras áreas. Porém, coronel D'Isep destacou que não há água suficiente para alagar toda a região. Ele explica que a fumaça vai continuar em menor intensidade. Somente um volume muito grande de chuva pode acabar de vez com o incômodo da fumaça da turfa.
“Para resolver em definitivo essa situação precisamos de chuva com volume considerável para alagar toda região. Estamos fazendo o que é possível e a estratégia que consideramos que é correta, alagando pequenos trechos para diminuir a queima e o volume de fumaça”, disse à Rádio CBN Vitória.
O biólogo e
comentarista da CBN Vitória, Marco Bravo
, já havia antecipado que a fumaça na área da turfa só deve acabar quando começar o período de fortes chuvas, em novembro. “Talvez em novembro, quando chegarem as chuvas, a turfa pare de queimar. Se tivermos um seis dias de chuva, com índice pluviométrico razoável, também poderemos acabar com a fumaça. A área precisa ser inundada para acabar com o fogo”, contou.
Reforço
Nestes últimos dias o trabalho dos Bombeiros foi intensificado com apoio de funcionários e equipamentos do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e servidores da Prefeitura da Serra. Os servidores do Iema são especializados em incêndios florestais. Bombeiros civis da brigada de incêndio da Vale e ArcelorMittal também reforçaram o combate ao incêndio. Ao todo, 120 pessoas trabalharam no local nesta sexta-feira (24). Oitenta delas são do Corpo de Bombeiros.
De acordo com o secretário Estadual de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, apesar de incomodar os moradores, a fumaça não causa risco à saúde, pois ela não é tóxica. O secretário informou que nebulizações com soro fisiológico resolve o incômodo. Júdice destacou que a Secretaria de Saúde da Serra viabilizou nebulizadores e a doação de soro fisiológico aos moradores de bairros afetados com a fumaça.

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