Estado não se compromete a entregar BRT na Grande Vitória até o fim do governo Hartung

As obras que serão necessárias para a implantação do BRT, os corredores exclusivos para ônibus, estão entre os projetos prioritários para os próximos quatro anos na mobilidade urbana da Região Metropolitana. O governo não se compromete a entregar, mas deve iniciar três obras estratégicas nos principais gargalos do tráfego. Dessa forma, o Portal do Príncipe, a ampliação da capacidade de BR 101, em Carapina, e o túnel na Avenida César Hilal estão nos planos de serem iniciados pelo Executivo.O projeto desta primeira fase do BRT foi contratado por R$ 45,9 milhões e é analisado pela equipe da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas. O secretário da pasta, Paulo Ruy Carnelli, diz que será preciso fazer mudanças no projeto.

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“O BRT vai gerar intervenções nos quatro maios municípios da Grande Vitória. Percebemos que foi apresentado um projeto maior do que fora anunciado e eventualmente seria licitado. É uma obra de impacto muito grande e que nós temos que ter ela muito bem projetada, planejada, e principalmente totalmente acolhida pela municipalidade. Tem um trabalho grande de preparação, de debate a ser feito e de projetos”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

AquaviárioO Estado deve dar continuidade a obras viárias que já estão atrasadas há anos. É o caso da conclusão da Rodovia Leste-Oeste, que vai ligar Vila Velha a Cariacica, e que o governo ainda precisa conseguir recursos da ordem de R$ 86 milhões para finalizar. Outra delas é a duplicação da Rodovia José Sette, em que irão romper o contrato atual, para fazer uma readequação do projeto e relicitar. O secretário prefere não anunciar prazos para concluí-las.O projeto do novo sistema aquaviário também será refeito pelo governo. O secretário justificou que o projeto apresentado na gestão passada, com valor de R$ 1,2 milhão, apresentava alto custo para o subsídio permanente e para a manutenção. Além disso, o Ministério Público de Contas (MPC-ES) pediu a suspensão imediata do processo licitatório, apontando irregularidades na concorrência pública.