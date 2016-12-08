Estado lança novo Portal da Transparência

Os dados sobre receita, despesas, compras e demais ações do Governo do Estado estão disponíveis em um novo site. O Portal da Transparência do Estado passou por modificações para tornar a interpretação dos dados mais compreensível. As alterações foram propostas pela população.

O novo portal (www.transparencia.es.gov.br) foi desenvolvido em três ambientes. O primeiro tem o foco no cidadão e contempla informações por área temática como saúde e educação. O segundo ambiente traz informações sobre receitas, orçamentos, despesas. Já a terceira seção do site é para acadêmicos.

As mudanças vão facilitar a participação da população no controle dos gastos públicos, é o que garante o secretário de Controle e Transparência (Secont), Eugênio Ricas.

“Ele mantém a parte de finanças, que já existia, inserimos uma área mais acessível para o cidadão e por fim, uma área mais especializada, seja jornalista ou acadêmico. Essa pessoa vai ter acesso a ferramentas para fazer pesquisas mais elaboradas e vai poder compartilhar isso depois”, informou.

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Ricas destaca que o site foi construído a partir de sugestões da população. Foram 100 sugestões e 22 contribuições. “Ele foi precedido de consulta pública, foi feita uma pesquisa e as pessoas disseram o que queriam encontrar no site”, disse.