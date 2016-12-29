Estado já registrou mais de quatro mil casos de vírus da zika

Nos últimos dois anos o Espírito Santo registrou mais de quatro mil casos de zika, vírus transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti. O número é preocupante, pois a doença é uma das causas de microcefalia e malformação em bebês. Em 2015, o Espírito Santo registrou, durante todo ano, 10 casos de microcefalia. Em 2016 foram 265 notificações.

O representante do programa Estadual de combate à dengue, zika e chikungunya, Roberto Laterriere, destacou que apesar de comprovado a ligação entre o vírus da zika e os casos de microcefalia, não é possível afirmar que todos foram provocados pelo mosquito. “A microcefalia também pode ser provocada por citomegalovírus e rubéola. Existem outros fatores que podem provocar a microcefalia, não sendo só o zika”, disse.

Leterriere destacou que a tendência é que os casos de bebês com microcefalia diminua nos próximos anos, pois, com a divulgação da relação da malformação com o vírus da zika, as gestantes passaram a tomar mais cuidado com relação ao Aedes Aegypti, eliminando criadouros, evitando locais com incidência do mosquito e usando repelente.

A grande preocupação da Secretaria de Saúde neste verão é com os casos de chikungunya. Outros Estados já passaram pela epidemia da doença e isso pode acontecer no Espírito Santo por causa do período das chuvas. Atualmente, o vírus foi registrado em 11 municípios capixabas.

Prefeituras